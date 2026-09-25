Los adversarios al presidente vitalicio de la Gran Colombia, Simón Bolívar, inician un complot para asesinar al Libertador. En la medianoche del 25 de septiembre de 1828, un grupo que obedece al general Francisco de Paula Santander llega al Palacio de Gobierno en Bogotá e intenta irrumpir en la habitación de Bolívar. El presidente, que se halla postrado por una elevada fiebre, siente la llegada de los complotados y pretende tomar su espada. De inmediato se da cuenta que en esas condiciones no podrá defenderse. Manuela Sáenz, amante y confidente de Bolívar, entretiene a los sicarios con lamentos y ruegos mientras el Libertador logra escapar por una ventana. La conspiración fracasa y 14 de los complotados son ejecutados. Santander es desterrado de Colombia.