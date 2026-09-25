Luciana Salazar anunció que llegó a un acuerdo judicial con Martín Redrado

Luciana Salazar anunció que alcanzó un acuerdo con Martín Redrado luego de varios años de conflicto judicial relacionado con la manutención de su hija, Matilda. La modelo comunicó la noticia a través de sus redes sociales y aseguró que se trata del final de una etapa difícil para ambas.

Salazar acompañó el anuncio con una fotografía junto a su hija, en la que se las puede ver abrazadas. Sobre la imagen, escribió un breve mensaje para celebrar el cierre del conflicto.

“Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo”, expresó.

Luego, la modelo publicó otro mensaje en el que agradeció a las personas que estuvieron a su lado durante los años que duró la disputa. Según explicó, ese acompañamiento fue fundamental para ella y para Matilda en los momentos más complejos.

“Mi agradecimiento absoluto y de todo corazón a estas personas que estuvieron y están incondicionalmente, que nos ayudaron de todas las formas a mi hija y a mí”, escribió Salazar.

En ese sentido, destacó especialmente a quienes, según contó, las ayudaron a atravesar el período que definió como “oscuro”.

“Son las personas que nos mantuvieron en pie todo este tiempo oscuro que vivimos”, agregó.

El agradecimiento de Luciana Salazar a su abogado

Entre las personas mencionadas por Salazar se encuentra su abogado y amigo, el Dr. Castro Bianchi, a quien dedicó un reconocimiento especial.

La modelo lo definió como “todo lo que está bien” y resaltó tanto su calidad humana como su desempeño profesional durante el proceso.

Finalmente, Salazar cerró sus publicaciones con una reflexión sobre el respaldo que recibió durante estos años.

“Lo lindo de saber que hay tanta gente que nos quiere de verdad”, escribió.

De esta manera, la modelo comunicó el cierre de una disputa judicial con Martín Redrado que se extendió durante aproximadamente cinco años y que estuvo acompañada por distintos cruces y declaraciones públicas entre las partes.