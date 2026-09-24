Mirtha Legrand mejora, pero continuará internada: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada luego de haber sido diagnosticada con una neumopatía.

Según informaron desde la institución, la conductora presenta una evolución favorable y continúa mejorando con el correr de los días.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación, con una buena evolución”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

A pesar de la mejoría, la diva continuará internada durante los próximos días. El objetivo es mantenerla bajo observación y garantizar que reciba los cuidados necesarios durante su recuperación.

“Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, detallaron en el parte.

Cuándo habrá un nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Desde el entorno de la conductora también agradecieron las muestras de cariño recibidas durante estos días.

“Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresaron desde el Mater Dei.

Por el momento, Mirtha continuará bajo seguimiento médico y, si no se produce ninguna modificación en su estado de salud, el sanatorio anticipó que difundirá un nuevo parte médico el próximo viernes.