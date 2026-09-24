La Selección Argentina venció sobre el final a Perú y jugará por el oro en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 consiguió una agónica clasificación a la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente derrotó 1-0 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y quedó a un partido de quedarse con la medalla de oro.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a una definición por penales, apareció Santiago Espíndola para destrabar el partido. El mediocampista recibió un rebote en las inmediaciones del área y, a los 89 minutos, sacó un potente remate que terminó en el fondo del arco peruano.

El conjunto argentino había sido superior durante buena parte del partido, especialmente en la primera mitad, pero no conseguía transformar su dominio en el marcador. Perú resistió los distintos intentos de la Albiceleste hasta los minutos finales.

Argentina ya aseguró una medalla

Con la victoria, el seleccionado juvenil se garantizó al menos la medalla de plata y ahora irá por el oro en la definición del torneo.

Argentina había llegado a las semifinales después de terminar segundo en el Grupo B, con cuatro puntos. En la fase inicial perdió 2-1 ante Paraguay, venció 1-0 a Uruguay y empató 1-1 con Venezuela gracias a un gol agónico de Ramiro Tulián.

El partido ante Perú también significó una nueva actuación en el estadio Marcelo Bielsa, escenario en el que la Selección disputó todos sus encuentros durante esta edición de los Juegos Suramericanos.

La final será contra Paraguay

El rival de Argentina en la definición será Paraguay, que derrotó 1-0 a Chile en la otra semifinal y también consiguió su lugar en la lucha por la medalla dorada.

La final se disputará el viernes 25 de septiembre a las 15, nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Será además una revancha para el equipo de Placente, ya que Paraguay fue el rival de Argentina en el debut del torneo y se impuso por 2-1.

Argentina buscará cerrar su participación con una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos. El seleccionado ya consiguió los títulos en 1982 y 1986, mientras que en 2014 obtuvo la medalla de plata.