Capitanich pidió ordenar al peronismo antes de definir candidaturas

Capitanich sostuvo que el peronismo debe ordenar su representatividad antes de discutir candidaturas.

El senador planteó que la unidad debe ser seguida por la elaboración de un programa integral.

También propuso definir un mecanismo para seleccionar candidatos dentro del espacio.

Capitanich cuestionó el centralismo político y reclamó una mayor presencia de las provincias.

El legislador reconoció la voluntad de Kicillof de competir y respaldó la posibilidad de una interna.

Su propuesta incluyó políticas de ingresos, industria, infraestructura, empleo, ciencia, tecnología y equilibrio fiscal.

El senador nacional Jorge Capitanich planteó que el peronismo debe resolver primero su representatividad, elaborar un programa y acordar un mecanismo para seleccionar candidatos antes de avanzar en la discusión electoral de cara a 2027. El legislador sostuvo que el espacio atraviesa un escenario de dispersión y que la prioridad debería estar puesta en construir una propuesta amplia, federal y vinculada con las demandas sociales.

Durante una reciente entrevista, Capitanich señaló que el justicialismo necesita abordar “tres cuestiones básicas” y ubicó a la unidad como el primer paso. En ese sentido, consideró que la discusión sobre los nombres que podrían competir en las próximas elecciones debería quedar subordinada a la construcción de una representación política capaz de interpretar las necesidades de la sociedad.

“Estoy absolutamente convencido de que tenemos mucha dispersión y que más que candidaturas necesitamos interpretar y representar adecuadamente las demandas sociales”, afirmó el senador.

El segundo punto planteado por Capitanich es la elaboración de un programa integral. Según su visión, una vez alcanzado un esquema de unidad y definida una propuesta política, debería establecerse el método para determinar quiénes serán los candidatos del espacio.

En ese punto, el legislador incorporó al análisis la discusión que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Congreso en torno a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Capitanich sostuvo que La Libertad Avanza contará con los votos necesarios para avanzar con una eventual suspensión o derogación de las primarias y señaló que también estaría en debate la posibilidad de establecer un sistema de participación optativa.

“Pareciera ser que efectivamente están buscando un mecanismo de acumulación de votos para modificar la obligatoriedad por una opción”, afirmó al referirse a la discusión sobre el futuro de las PASO.

El senador también incluyó entre los temas que deberían ser revisados el financiamiento de los partidos políticos, la implementación de la boleta única de papel y el debate sobre la ficha limpia. En ese marco, propuso ampliar la discusión hacia una “ficha limpia, ficha sana” y vinculó esos cambios con la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales se construye la representación política y se seleccionan las candidaturas.

Otro de los ejes de su planteo estuvo relacionado con el papel de las provincias dentro del armado del peronismo. Capitanich cuestionó el nivel de centralización de las decisiones políticas y sostuvo que el federalismo argentino no tiene, en su opinión, una traducción suficiente en el funcionamiento institucional. “La verdad es que el federalismo es un federalismo de papel en Argentina”, afirmó.

Al referirse a Axel Kicillof, el senador reconoció que el gobernador bonaerense expresó su voluntad de competir por una candidatura y consideró que merece “el reconocimiento y el respeto de todos”. Al mismo tiempo, sostuvo que no teme a una competencia interna y consideró que ese proceso puede contribuir a consolidar un proyecto político.

Capitanich también confirmó que trabaja en la posibilidad de impulsar una competencia interna en su propia provincia para definir la candidatura. “Tengo voluntad de ver si podemos generar un sistema de competencia interna que nos permita elegir un candidato o candidata que nos represente”, expresó.

Hacia el cierre de su planteo, el senador definió algunos de los ejes que, según su perspectiva, deberían formar parte de una propuesta opositora. Mencionó la necesidad de construir una alianza política, económica y social basada en políticas de ingresos, desarrollo industrial e infraestructura.

A esos puntos sumó reglas fiscales, estabilidad monetaria, generación de empleo, ciencia y tecnología, fortalecimiento de las economías regionales y soluciones para las restricciones energéticas, externas y logísticas. En materia fiscal, defendió la necesidad de sostener una regla orientada al equilibrio y remarcó: “Nosotros no podemos andar dudando”.