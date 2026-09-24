Pagano aseguró que Javier y Karina Milei están peleados

Pagano afirmó que Javier y Karina Milei atraviesan una fuerte disputa personal.

La diputada vinculó la ausencia de Karina Milei del viaje a Estados Unidos con ese enfrentamiento.

Pagano relacionó la tensión con la renuncia de Belén Agudiez, a quien identificó como cercana a Karina.

La legisladora sostuvo que hubo peleas de gran intensidad entre los hermanos y afirmó haber presenciado alguna.

También recordó un conflicto anterior durante el cual Javier Milei habría permanecido cerca de 20 días sin ir a la Casa Rosada.

Pagano advirtió sobre las posibles consecuencias que los conflictos internos pueden tener sobre la gestión presidencial.

La diputada nacional Marcela Pagano aseguró que la ausencia de Karina Milei en el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos se produjo en medio de una fuerte disputa entre ambos hermanos. Según la legisladora, el enfrentamiento se habría profundizado luego de la renuncia de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y tenía bajo su responsabilidad el manejo de la residencia presidencial.

Pagano sostuvo que la relación entre el Presidente y su hermana atraviesa un momento de tensión y vinculó directamente esa situación con la decisión de Karina Milei de no acompañar al mandatario durante su viaje. “Los hermanos están peleados, por eso ella no se subió al avión”, afirmó al ser consultada sobre el vínculo entre ambos.

La diputada describió la relación entre Javier y Karina Milei como conflictiva y aseguró que existen fuertes discusiones entre ellos. En ese sentido, señaló que se trata de “una mala relación” y sostuvo que hubo peleas de gran intensidad que, según afirmó, llegó a presenciar personalmente.

El conflicto, de acuerdo con el relato de Pagano, estaría relacionado también con la salida de Agudiez, a quien identificó como una persona cercana a Karina Milei. La legisladora afirmó que la ex funcionaria era su “mano derecha y amiga íntima” y sostuvo que su salida se produjo porque el Presidente “la hizo renunciar”.

La renuncia de Agudiez aparece así, dentro de la versión planteada por Pagano, como uno de los elementos que profundizaron las diferencias entre los hermanos. La diputada también señaló que la disputa no sería un episodio aislado, sino que tendría antecedentes dentro de la relación entre el mandatario y su hermana.

En particular, recordó un momento anterior de tensión que, según afirmó, tuvo como consecuencia que Javier Milei permaneciera durante aproximadamente 20 días sin concurrir a la Casa Rosada. Para Pagano, ese episodio constituye un antecedente de la manera en que los conflictos personales entre los hermanos pueden repercutir sobre el funcionamiento cotidiano de la conducción presidencial.

La legisladora puso el foco precisamente en las consecuencias institucionales que podrían derivarse de esas diferencias. En ese sentido, cuestionó que las disputas internas dentro del entorno presidencial puedan terminar teniendo efectos sobre la administración del Gobierno y sobre las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.

“En ese enojo, como en el anterior enojo, están las vidas y el destino de 47 millones de argentinos”, sostuvo Pagano. Con esa afirmación, buscó remarcar que los enfrentamientos dentro de la conducción política no quedarían limitados a una cuestión familiar, sino que, desde su perspectiva, podrían tener consecuencias sobre la gestión presidencial.

Las declaraciones de la diputada se producen en un contexto en el que la ausencia de Karina Milei del viaje presidencial fue presentada por ella como una señal de las diferencias existentes entre ambos hermanos. Pagano vinculó esa ausencia con la disputa y con la reciente salida de Agudiez, y sostuvo que los enfrentamientos entre Javier y Karina Milei ya tuvieron antecedentes y momentos de fuerte tensión.