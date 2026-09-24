Stolbizer cuestionó el proyecto presidencial de Kicillof

Margarita Stolbizer puso en duda las posibilidades presidenciales de Axel Kicillof para 2027.

La dirigente del GEN señaló que Cristina Fernández de Kirchner no respaldaría la eventual candidatura del gobernador bonaerense.

Stolbizer también marcó la falta de un respaldo completo de los gobernadores peronistas.

La ex diputada cuestionó el liderazgo y el carisma de Kicillof para conducir un proyecto nacional.

Kicillof avanzó con su construcción política durante un plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.

El gobernador propuso ampliar el espacio peronista hacia otros sectores para conformar una alternativa política nacional.

Margarita Stolbizer puso en duda las posibilidades de Axel Kicillof de convertirse en candidato presidencial del peronismo de cara a 2027 y cuestionó tanto el respaldo interno que reúne el gobernador bonaerense como sus condiciones para encabezar un proyecto político nacional. La ex diputada nacional y líder del GEN sostuvo que la falta de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner y la ausencia de un respaldo completo de los gobernadores constituyen obstáculos para su eventual postulación.

“Creo que Kicillof no llega a ningún lado, sinceramente”, afirmó Stolbizer el 22 de septiembre, al referirse a las aspiraciones presidenciales del gobernador. La dirigente aclaró que se trataba de una opinión personal y basada en sus propias especulaciones, aunque vinculó su análisis con las dificultades que observa en la construcción política que lleva adelante Kicillof.

Stolbizer reconoció que existen sectores que ya consideran al mandatario bonaerense como un posible candidato presidencial, pero sostuvo que ese posicionamiento no resulta suficiente para garantizar que pueda convertirse en el postulante del peronismo. Para la dirigente del GEN, la discusión todavía está atravesada por los respaldos que Kicillof necesita reunir dentro de la estructura del espacio.

En ese escenario, ubicó a Cristina Fernández de Kirchner como uno de los principales factores de la interna. “Dentro del peronismo no pasa un candidato sin el acuerdo de Cristina. Y no es del gusto de Cristina”, sostuvo. Según su interpretación, la falta de coincidencia entre ambos representa una dificultad para que Kicillof pueda avanzar en la construcción de una candidatura nacional.

Los gobernadores peronistas aparecen, en su análisis, como otro sector decisivo. Stolbizer sostuvo que tampoco existe un respaldo pleno de los mandatarios provinciales y remarcó el peso político que tienen dentro del peronismo. De esa manera, planteó que el gobernador bonaerense enfrenta una disputa que excede su propia estructura y que involucra a distintos sectores con capacidad para definir el rumbo del espacio.

La dirigente también cuestionó las condiciones personales de Kicillof para conducir una eventual propuesta nacional. “Mirado desde afuera, no tiene liderazgo, carisma. Me parece que no tiene las condiciones para estar en ese lugar”, afirmó. En esa línea, vinculó la falta de respaldo de algunos sectores con las dificultades que, según su mirada, tiene el gobernador para ejercer un liderazgo sobre el conjunto del peronismo.

“Alguien que no ha logrado liderar al peronismo, ¿cómo va a ser el candidato del peronismo?”, planteó Stolbizer, reforzando su cuestionamiento sobre la capacidad de Kicillof para transformar su posición dentro de la provincia de Buenos Aires en una conducción de alcance nacional.

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que el propio Kicillof diera un paso adelante en su construcción política. El 19 de septiembre, durante un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, el gobernador afirmó: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”.

Durante ese encuentro, Kicillof también sostuvo que “una alternativa no se construye desde una oficina”, en una definición que quedó vinculada con las diferencias que mantiene con La Cámpora por el armado de un espacio propio. Su planteo apunta a desarrollar una construcción política con presencia territorial y ampliar el espacio más allá de los sectores que ya integran su estructura.

El gobernador propuso además que el peronismo sea “la columna vertebral” de una futura coalición opositora, aunque reconoció que “con el peronismo solo no nos va a alcanzar”. En consecuencia, llamó a incorporar a sectores políticos y sociales que nunca militaron con su espacio y defendió una construcción “a la luz del día”, alejada de lo que definió como una “negociación secreta entre dirigentes”.

Ese planteo convive con la tensión que mantiene con el kirchnerismo duro, que busca colocar en el centro de la discusión la denominada “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner y promoverla como principal candidata del espacio. En ese contexto, el proyecto presidencial de Kicillof queda atravesado por una disputa interna que combina diferencias de liderazgo, construcción territorial y definición de una eventual candidatura para 2027.