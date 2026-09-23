Juegos Suramericanos: este miércoles habrá pádel y ciclismo de pista en Rafaela

Este miércoles 23 de septiembre, Rafaela volverá a ser sede de los Juegos Suramericanos con competencias de pádel y ciclismo de pista. La actividad comenzará a las 10:00 en el Microestadio, donde se desarrollarán los partidos de pádel.



A partir de las 10:35, la acción se trasladará al Velódromo para las competencias de ciclismo de pista. De esta manera, ambos escenarios deportivos de la ciudad continuarán recibiendo a atletas de distintos países en el marco del certamen internacional que se desarrolla en Santa Fe, Rosario y Rafaela.