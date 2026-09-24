Escándalo en los Juegos Suramericanos: la final de fútbol femenino entre Venezuela y Chile terminó con una pelea

La final del fútbol femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo un cierre cargado de tensión. Venezuela se quedó con la medalla de oro tras vencer a Chile por 4-2 en los penales, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos, pero el festejo terminó con incidentes entre las jugadoras de ambos equipos.

El encuentro se disputó en el complejo de la Asociación Rosarina de Fútbol y tuvo un desenlace dramático. Chile había logrado ponerse en ventaja en el segundo tiempo, pero Venezuela consiguió la igualdad en el tramo final y llevó la definición hasta los doce pasos.

Chile estuvo a minutos del oro

El conjunto chileno abrió el marcador a los 49 minutos, cuando Antonella Martínez aprovechó una asistencia de Vaitiare Pardo para poner el 1-0.

Chile mantuvo la ventaja durante buena parte del complemento y quedó muy cerca de quedarse con el título. Sin embargo, en el tiempo agregado, una mano dentro del área derivó en un penal para Venezuela.

Karla Alfonzo se hizo cargo de la ejecución y convirtió para establecer el 1-1, resultado que obligó a definir la medalla de oro mediante una tanda de penales.

En la serie, Venezuela fue más efectiva y se impuso 4-2. La arquera Valeria Rebanales fue determinante al contener dos remates, mientras que el seleccionado venezolano convirtió sus cuatro disparos.

La celebración terminó con cruces entre las jugadoras

Después del penal que aseguró el título para Venezuela, el festejo dio paso a un cruce entre futbolistas de ambos seleccionados.

Según los registros del episodio, hubo gritos, empujones y discusiones entre integrantes de los dos equipos. La situación se extendió durante algunos instantes y obligó a que miembros de los cuerpos técnicos ingresaran al campo para separar a las jugadoras y controlar los ánimos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente que hubiera jugadoras lesionadas ni sanciones derivadas de los incidentes.

Venezuela volvió a quedarse con el oro

Con el triunfo ante Chile, Venezuela consiguió el bicampeonato del fútbol femenino en los Juegos Suramericanos. El seleccionado ya había conquistado la medalla dorada en Asunción 2022, cuando derrotó a Uruguay en la definición por penales.

La selección venezolana celebró así un nuevo título continental, mientras que Chile se quedó con la medalla de plata tras haber llegado a la final luego de una campaña en la que había conseguido tres victorias durante la fase de grupos.