Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto comenzó su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán con un 18° puesto en la primera práctica libre. El piloto argentino de Alpine completó 20 vueltas en el circuito callejero de Bakú y registró un tiempo de 1:47.523.

La sesión marcó el inicio de un fin de semana particular para la Fórmula 1, ya que la actividad fue adelantada un día y la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre. El cambio responde al Día del Recuerdo de Azerbaiyán, que se conmemora el domingo 27.

Colapinto llegó a Bakú después de conseguir en Madrid uno de sus mejores resultados de la temporada y buscará continuar con la adaptación de su Alpine a un trazado caracterizado por sus largas rectas, curvas estrechas y cercanía de los muros.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó por delante del argentino, en el 16° lugar. Alpine tendrá una nueva oportunidad de trabajar sobre la puesta a punto durante la segunda práctica.

Russell fue el más rápido de la FP1

El mejor registro de la jornada quedó en manos de George Russell, quien llevó a su Mercedes a lo más alto del clasificador con un tiempo de 1:45.387.

El británico terminó por delante de Max Verstappen, segundo, y Charles Leclerc, tercero. De esta manera, Mercedes, Red Bull y Ferrari ocuparon las primeras posiciones en el comienzo del fin de semana.

Otro de los protagonistas fue Kimi Antonelli, que terminó quinto. Sin embargo, el piloto italiano no pudo completar la sesión con normalidad debido a un problema hidráulico en su Mercedes, que lo obligó a detener el monoplaza.

También hubo actuaciones destacadas en la zona media. Liam Lawson fue séptimo y Arvid Lindblad octavo, mientras que Audi ubicó a Gabriel Bortoleto décimo y Nico Hülkenberg undécimo.

Colapinto tendrá dos oportunidades más antes de la carrera

El piloto argentino volverá a salir a pista este jueves para disputar la segunda práctica libre, prevista para las 9.00 de Argentina. Será una sesión importante para Alpine, que buscará reducir la diferencia mostrada en la primera tanda.

El viernes se disputarán la última práctica y la clasificación, mientras que el sábado llegará la competencia principal.

El circuito de Bakú tiene una extensión de 6,003 kilómetros y la carrera está programada a 51 vueltas.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 2: 9.00 de Argentina.

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30.

Clasificación: 9.00.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 11.00 de Argentina.

La Fórmula 1 confirmó oficialmente estos horarios para el fin de semana en Bakú.

El Gran Premio de Azerbaiyán será la 15ª fecha de la temporada 2026 y volverá a presentar su particular trazado urbano, donde una mínima equivocación puede terminar contra los muros y modificar por completo el desarrollo de la competencia.