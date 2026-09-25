Cáncer de tiroides: qué señales pueden alertar y por qué los nódulos necesitan seguimiento

Ayer, 24 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, una fecha destinada a generar conciencia sobre una enfermedad que se desarrolla en la glándula tiroides, ubicada en la parte delantera del cuello.

La tiroides produce hormonas que intervienen en diferentes funciones del organismo, como el metabolismo energético y la regulación de la temperatura corporal. Existen distintos tipos de tumores tiroideos y, entre los más habituales, se encuentran los denominados cánceres diferenciados, principalmente el papilar y el folicular.

Dentro de este grupo, el cáncer papilar es el tipo más frecuente y representa aproximadamente entre el 70% y el 80% de los casos, según información de la American Thyroid Association.

Qué síntomas pueden generar una alerta

En sus primeras etapas, el cáncer de tiroides puede no provocar síntomas evidentes. Sin embargo, una de las señales que puede motivar una consulta médica es la aparición de un bulto o nódulo en la parte delantera del cuello.

También pueden aparecer otros signos, especialmente cuando persisten en el tiempo:

Hinchazón o dolor en la zona del cuello.

Ronquera o cambios persistentes en la voz.

Dificultad para tragar.

Problemas para respirar.

Tos persistente sin relación con un resfrío.

De todos modos, detectar un nódulo tiroideo no significa necesariamente que exista cáncer. Se trata de una alteración frecuente y la mayoría de los nódulos son benignos. De acuerdo con la American Thyroid Association, menos de uno de cada diez nódulos tiroideos resulta canceroso.

Qué estudios se realizan cuando aparece un nódulo

Ante la presencia de un nódulo, el médico puede comenzar con una evaluación física y solicitar una ecografía de tiroides. Este estudio permite observar el tamaño, la composición y otras características de la lesión para determinar si presenta signos que requieran una investigación más profunda.

Cuando existen elementos sospechosos, puede indicarse una punción aspiración con aguja fina. Se trata de un procedimiento que permite obtener células del nódulo para analizarlas y establecer si existen características compatibles con un tumor maligno.

El tratamiento depende de cada diagnóstico y de las características del tumor. En los cánceres diferenciados, la cirugía es uno de los principales abordajes. Según el caso, puede realizarse una lobectomía, que consiste en retirar una parte de la glándula, o una tiroidectomía total.

En determinados pacientes también puede indicarse yodo radiactivo como tratamiento complementario después de la cirugía.

No todos los casos requieren una cirugía inmediata

El abordaje no es igual para todas las personas. En algunos casos de cáncer papilar pequeño y de bajo riesgo, especialmente cuando se trata de pacientes cuidadosamente seleccionados, los especialistas pueden considerar una estrategia de vigilancia activa.

Esta alternativa consiste en realizar controles periódicos para observar la evolución del tumor y evitar una intervención inmediata cuando las características del caso permiten un seguimiento seguro.

Por qué el control debe continuar después del tratamiento

El seguimiento médico es una parte importante del tratamiento del cáncer de tiroides. Si bien muchas de las formas más frecuentes tienen un pronóstico favorable, existe la posibilidad de que la enfermedad reaparezca incluso después de varios años.

Por ese motivo, los controles pueden incluir exámenes de la zona del cuello, ecografías y análisis de sangre, aunque la frecuencia y el tipo de estudios dependen del subtipo de cáncer, el tratamiento realizado y las características de cada paciente.

La evolución también está condicionada por diferentes factores, entre ellos la edad, el tamaño del tumor, el tipo de cáncer y si la enfermedad permanece localizada o se extendió a otras estructuras.

En particular, los cánceres papilar y folicular suelen presentar un pronóstico favorable cuando son detectados en etapas tempranas, aunque la evolución debe evaluarse de manera individual.

Por eso, la aparición de un bulto persistente en el cuello, cambios prolongados en la voz o dificultades para tragar o respirar son motivos para realizar una consulta médica. La evaluación profesional permite determinar si existe una alteración de la tiroides y, en caso de ser necesario, indicar los estudios correspondientes.