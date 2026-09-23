Regla ABCDE: las señales que hay que observar en un lunar

Los lunares o nevus son lesiones muy frecuentes y forman parte de la piel de la mayoría de las personas. Se producen por una acumulación de melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel.

Pueden estar presentes desde el nacimiento o aparecer con el paso de los años, especialmente durante la infancia y la adolescencia. En las personas de piel clara es habitual encontrar una mayor cantidad: la Academia Americana de Dermatología señala que los adultos de piel clara pueden tener entre 10 y 40 lunares, algo que por sí solo se considera normal.

La cantidad y las características de los lunares están relacionadas con distintos factores, entre ellos la genética y la exposición a la radiación ultravioleta. Por eso, además de conocer las características habituales de la propia piel, los especialistas recomiendan realizar controles y prestar atención a cualquier cambio.

¿Cuándo un lunar puede ser una señal de alerta?

La mayoría de los lunares son benignos, pero algunos cambios pueden requerir una evaluación dermatológica porque el melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, puede comenzar en un lunar o aparecer como una nueva lesión pigmentada.

Para reconocer posibles señales de alerta, los dermatólogos utilizan la conocida regla ABCDE:

A de Asimetría: una mitad del lunar tiene una forma diferente de la otra.

B de Bordes: los límites son irregulares, desparejos o poco definidos.

C de Color: presenta diferentes tonalidades o una distribución irregular del color.

D de Diámetro: tiene un tamaño superior a 6 milímetros . Sin embargo, un melanoma también puede ser más pequeño.

E de Evolución: el lunar cambia de tamaño, forma o color o comienza a verse diferente al resto.

Además, hay otros signos que justifican una consulta médica. Picazón, dolor, sangrado, secreción o cambios recientes en un lunar también deben ser evaluados por un dermatólogo.

La recomendación de los especialistas es prestar especial atención a una lesión nueva o a un lunar que comienza a verse diferente de los demás. Detectar el melanoma de manera temprana mejora las posibilidades de tratamiento.

¿Qué son los lunares rojos?

No todas las manchas que popularmente se llaman “lunares” tienen el mismo origen. Los pequeños puntos de color rojo que aparecen en la piel suelen corresponder a angiomas rubí, también conocidos como puntos rubí.

A diferencia de los lunares pigmentados, no se producen por una acumulación de melanocitos, sino que están relacionados con pequeños vasos sanguíneos. Son lesiones frecuentes, especialmente a medida que aumenta la edad.

En general, los angiomas rubí son benignos y no representan un riesgo para la salud. Sin embargo, si una lesión roja cambia rápidamente, sangra, crece o genera molestias, es conveniente consultar con un dermatólogo para confirmar de qué se trata.

La importancia de controlar la piel

Conocer el aspecto habitual de los propios lunares facilita detectar modificaciones. La Academia Americana de Dermatología recomienda realizar controles periódicos de la piel y consultar ante manchas nuevas, lesiones diferentes a las demás o lunares que cambien, piquen o sangren.

El control resulta especialmente importante porque el melanoma no siempre presenta todas las características de la regla ABCDE. Algunas lesiones pueden mostrar solamente uno o dos signos, por lo que cualquier cambio llamativo merece una evaluación profesional.

Ante una lesión que genere dudas, la evaluación de un dermatólogo es la mejor manera de determinar si se trata de un lunar benigno o si necesita estudios adicionales.