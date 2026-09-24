Tristeza en el folklore: murió a los 36 años Lucas Montanaro

Lucas Montanaro, cantante y tecladista de 36 años, murió luego de sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos. La noticia provocó conmoción en el ambiente del folklore y distintos colegas y allegados lo despidieron con mensajes en las redes sociales.

Montanaro había desarrollado una trayectoria vinculada principalmente con la música del norte argentino y, a pesar de su corta edad, había formado parte de diferentes proyectos y agrupaciones a lo largo de su carrera.

Uno de los grupos con los que trabajó fue Macumbicos, mientras que durante los últimos años también acompañó a Canto 4, reconocido conjunto salteño, desempeñándose como pianista y tecladista.

El mensaje del Instituto Nacional de la Música

La muerte del músico fue comunicada públicamente por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de Montanaro y expresar sus condolencias a sus seres queridos.

“Despedimos a Lucas Montanaro, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento”, expresaron desde el organismo.

El mensaje rápidamente generó reacciones de músicos y personas vinculadas a la escena artística, quienes recordaron la trayectoria del joven artista.

La despedida de Canto 4

Desde Canto 4 también dedicaron unas sentidas palabras a quien los acompañó durante los últimos años.

“Hoy es un día triste para la familia de Canto 4: nos toca despedir a una de las personas con las que más alegría y música compartimos estos últimos años”, escribieron en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, destacaron la personalidad y el vínculo que habían construido con Montanaro y le dedicaron un último adiós:

“Te deseamos un buen viaje Luquitas Montanaro, y esperamos que desde donde estés sigas haciendo música”.

Finalmente, sus compañeros aseguraron que mantendrán presente su recuerdo sobre los escenarios: “Llevaremos tu recuerdo, tu alegría intacta y tu hermosa locura a cada escenario, como estamos seguros de que lo hubieses deseado”.

El grupo cerró el mensaje acompañando a los familiares y amigos del músico en este momento de profundo dolor.