Barcelona le pone un freno al sueño de Julián Álvarez: necesita vender por 150 millones de euros

El Barcelona atraviesa una etapa de mayor estabilidad financiera después de varios años marcados por las dificultades económicas. Sin embargo, esa mejora no alcanza para permitirle ir libremente al mercado de fichajes: si quiere incorporar jugadores en enero de 2027, el club deberá generar nuevos ingresos a través de ventas.

En ese escenario aparece el nombre de Julián Álvarez, uno de los futbolistas que interesa en el conjunto catalán. Sin embargo, su llegada en el próximo mercado parece difícil debido al reducido margen económico con el que cuenta actualmente la institución.

El vicepresidente económico del Barcelona, Ferran Olivé, explicó que el club dispone actualmente de apenas 3 o 4 millones de euros de margen para realizar incorporaciones. Sus declaraciones fueron realizadas en el programa Què t’hi Jugues, donde también se refirió a la aplicación de la denominada Regla 1:1.

“Deberíamos vender para fichar. La regla 1:1 quiere decir que para que un jugador entre, otro debe salir. Hay excedente, pero es de muy poco, de 3-4 millones”, explicó Olivé.

La situación significa que, para afrontar una operación de la magnitud de Julián Álvarez, Barcelona necesitaría concretar ventas por una cifra muy elevada, que podría superar los 100 millones de euros según las estimaciones mencionadas en torno a la operación.

La Regla 1:1 establece, en términos generales, que los clubes deben generar recursos para poder destinar una cantidad equivalente a nuevas incorporaciones. Por eso, aunque las cuentas del Barcelona hayan mejorado, el margen disponible todavía resulta limitado para una transferencia de alto costo.

Además, una eventual venta de jugadores tampoco garantizaría que el Barcelona pudiera concretar el fichaje. El Atlético de Madrid debería aceptar negociar por el delantero argentino, que tiene contrato con el conjunto español.

Por ahora, entonces, la posibilidad de que Álvarez se mude al Camp Nou durante el mercado de enero aparece condicionada por dos factores: la capacidad del Barcelona para generar recursos y la postura que adopte el Atlético de Madrid.

Simeone respaldó a Julián Álvarez tras el derbi

El presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid también es uno de los focos de atención. Durante el último partido, el delantero recibió algunos silbidos de los hinchas locales, aunque posteriormente también fue reconocido por algunas de sus intervenciones.

Después del encuentro, Diego Simeone salió públicamente en defensa del futbolista argentino y aseguró que el cuerpo técnico trabaja para que pueda recuperar su mejor nivel.

“Hoy Julián intentó. Le costó, le costó, lo vamos a recuperar, porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita y lo que el club quiere. Y vamos a trabajar en consecuencia con él”, afirmó el entrenador argentino después de la victoria del Atlético de Madrid por 2-1.

El delantero atraviesa así un momento de exigencia en el conjunto español, mientras su nombre continúa apareciendo entre los posibles objetivos del Barcelona de cara a los próximos mercados.