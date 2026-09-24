Crimen de Federico Aramburú: el fiscal solicitó penas de hasta 27 años para los principales acusados

La Fiscalía de Francia solicitó penas de 27 y 20 años de prisión para los dos principales acusados por el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburú. El pedido se realizó este miércoles durante el juicio que se lleva adelante en París por el crimen del exrugbier argentino, ocurrido en marzo de 2022.

La mayor pena fue solicitada para Loïk Le Priol, a quien la acusación señala como el responsable de los disparos que provocaron la muerte de Aramburú. Para su cómplice, Romain Bouvier, la Fiscalía pidió una condena de 20 años. Bouvier está acusado de haber participado en el ataque y de homicidio en grado de tentativa.

Luego de tres semanas de audiencias, el proceso entró en su etapa final y se espera que el tribunal dé a conocer la sentencia este viernes.

Durante el juicio, ambos acusados presentaron sus respectivas versiones sobre lo ocurrido y coincidieron en sostener que no tuvieron intención de matar a Aramburú.

Qué dijeron los acusados durante el juicio

Bouvier admitió que efectuó disparos durante el episodio, pero negó que su intención haya sido asesinar o herir al exrugbier argentino.

“Siempre tuve la intención de disparar al suelo para tener tiempo de escapar”, declaró durante una de las audiencias.

Por su parte, Le Priol reconoció haber realizado los disparos que terminaron con la vida de Aramburú, aunque aseguró que actuó en defensa propia.

“Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he sostenido que usé mi arma en defensa propia”, sostuvo ante el tribunal.

El acusado también declaró que aquella noche se encontraba bajo los efectos del alcohol y relacionó su reacción con su formación y entrenamiento previo en las fuerzas armadas.

Ahora, tras finalizar las audiencias y los alegatos, será el tribunal francés el encargado de determinar las responsabilidades y las penas correspondientes por el crimen del exintegrante de Los Pumas.