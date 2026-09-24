Natalie Pérez reveló su encuentro con un actor de Hollywood que estaba en su lista de permitidos

Natalie Pérez sorprendió al contar una particular anécdota que vivió con Ashton Kutcher durante una fiesta organizada por Netflix. La actriz recordó el encuentro con el reconocido actor de Hollywood y reveló que la situación terminó generándole un conflicto con su pareja de aquel momento.

Durante su visita a Sería Increíble (Olga), Pérez relató entre risas cómo fue conocer personalmente a Kutcher, quien formaba parte de su particular “lista de permitidos” que había acordado con su novio.

“Sentí que lo enamoré un poco, la verdad que sí”, aseguró la actriz al recordar aquella noche. Sin embargo, aclaró que decidió no avanzar porque en ese momento estaba en pareja.

“No estuve con él porque estaba de novia”, explicó.

El encuentro de Natalie Pérez con Ashton Kutcher

La anécdota ocurrió después de que Pérez regresara de Brasil, donde había permanecido durante cuatro meses. En la fiesta de Netflix se encontró inesperadamente con Kutcher, protagonista de películas como Efecto mariposa y Sin compromiso.

La actriz contó que se puso muy nerviosa al tenerlo frente a ella y que finalmente se animó a acercarse para pedirle una fotografía.

“Solo le pedí la foto, yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida”, recordó entre risas.

Pérez todavía conserva aquella selfie y reveló un detalle de la fotografía que le quedó especialmente grabado.

“Él me agarró un poco más abajo de la cintura, fue muy sexy”, contó sobre el momento que compartió con el actor estadounidense.

Además, aprovechó para recordar cómo se encontraba físicamente en aquella época, después de pasar varios meses en Brasil.

“Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días, estaba retrabada”, comentó con humor.

La foto con Ashton Kutcher que generó un conflicto

Aunque para Natalie Pérez el encuentro terminó siendo una divertida anécdota, la fotografía no tuvo el mismo efecto en su entonces pareja.

La actriz contó que la imagen terminó provocando una discusión y que su novio no tomó con demasiada naturalidad el particular momento que había protagonizado junto al actor.

“No saben el problema que me trajo con mi novio de ese momento”, reveló entre risas.

El episodio quedó finalmente como una anécdota de aquella fiesta, pero años después Pérez volvió a contarla y recordó cómo un simple pedido de foto con Ashton Kutcher terminó generando inesperadas consecuencias en su relación.