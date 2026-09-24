Franco Colapinto, nuevamente en el centro de los rumores: quién es la joven que lo relacionan

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la atención en redes sociales luego de interactuar con algunas publicaciones de Sofía Solá, hija de la reconocida cocinera y pastelera Maru Botana.

El piloto argentino le dio “me gusta” a dos fotografías que la joven compartió en Instagram, un gesto que rápidamente fue detectado por sus seguidores y generó especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

En una de las imágenes, Sofía aparece caminando por la calle, mientras que en la otra se la puede ver dentro de un auto. Las interacciones de Colapinto no pasaron inadvertidas y varios usuarios comenzaron a dejar comentarios sobre una eventual relación entre ellos.

Por el momento, no existe una confirmación pública de un romance entre Colapinto y Solá y las interacciones en redes sociales, por sí solas, no permiten establecer que exista una relación sentimental.

Quién es Sofía Solá, la hija de Maru Botana

Sofía Solá tiene 21 años y es hija de Maru Botana y Bernardo Solá, ingeniero agrónomo. Es la cuarta hija de la pareja y desde adolescente comenzó a desarrollar una carrera vinculada al mundo de la moda.

A los 16 años empezó a trabajar como modelo y posteriormente estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo. Con el tiempo participó en diferentes campañas y también construyó una comunidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.

En los últimos años, Sofía se instaló en Barcelona, donde busca ampliar sus oportunidades dentro de la industria de la moda. Desde allí continúa trabajando como modelo y participando en producciones para distintas marcas.

Entre sus trabajos recientes se encuentra una campaña correspondiente a la colección Otoño/Invierno 2026 de Victoria Tucci.

Además de su actividad como modelo, Sofía también colabora con el emprendimiento gastronómico que su madre tiene en Barcelona y participa en la gestión de sus redes sociales.

Los comentarios que generaron los “likes” de Colapinto

La interacción del piloto argentino rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Algunos usuarios relacionaron los “me gusta” con un posible interés sentimental y dejaron mensajes en las publicaciones de Sofía.

“¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, escribió uno de los usuarios, en referencia al número que utiliza Colapinto en Alpine.

Otros comentarios hicieron referencia al supuesto acercamiento entre ambos, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que exista una relación.

Un detalle que también llamó la atención fue que Sofía le dio “me gusta” a uno de los comentarios que mencionaba la interacción de Colapinto.

Colapinto terminó su relación con Maia Reficco

El nombre de Sofía Solá aparece ahora en medio de los rumores sobre la vida sentimental del piloto, quien actualmente se encuentra soltero tras su separación de Maia Reficco.

Colapinto y la actriz habían confirmado su relación públicamente en abril, durante el Road Show de Fórmula 1 realizado en Palermo. Sin embargo, pocos meses después se conoció el final del vínculo.

Según había contado el productor Pepe Ochoa en LAM (América), la exigente agenda profesional del piloto habría sido uno de los factores que complicaron la relación.

Desde entonces, Colapinto no confirmó públicamente una nueva pareja y sus recientes interacciones con Sofía Solá volvieron a despertar la curiosidad de sus seguidores.