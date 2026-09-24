Pucciarello gobernador: la apuesta de Traferri que abrió una nueva interna en el PJ santafesino

La decisión del senador provincial Armando Traferri de impulsar al empresario del biodiesel Federico Pucciarello como posible candidato a gobernador comenzó a generar cuestionamientos dentro del peronismo santafesino.

La principal duda que circula entre dirigentes del PJ está relacionada con el perfil que tendría Pucciarello para enfrentar políticamente al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente Javier Milei, en un escenario donde su grupo empresario mantiene además un proyecto energético de gran magnitud que requiere de la articulación con distintos niveles del Estado.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 400 millones de dólares y se desarrolla junto con YPF, por lo que también necesita del acompañamiento y de las autorizaciones correspondientes de la provincia.

Una cena que generó suspicacias

Las diferencias comenzaron a hacerse visibles después de una cena organizada la semana pasada por la diputada Alejandra Rodenas, dirigente cercana a Traferri.

El encuentro había sido presentado inicialmente como una reunión de camaradería destinada a reunir a representantes de distintos sectores del peronismo santafesino. Sin embargo, la presencia de Pucciarello y la posibilidad de instalar su nombre para la carrera por la Gobernación modificaron la lectura política de la convocatoria.

Para algunos dirigentes, el encuentro funcionó como una primera presentación del empresario ante sectores del PJ que todavía no habían discutido formalmente su eventual candidatura.

La aparición de un dirigente proveniente del sector privado en la disputa interna vuelve a abrir el debate sobre el perfil que debería adoptar el peronismo santafesino de cara al próximo ciclo electoral.

El desafío frente a Pullaro y Milei

La eventual candidatura de Pucciarello aparece además en un escenario político atravesado por la consolidación de Pullaro en la provincia y por el peso que mantiene el Gobierno nacional de Milei.

Dentro del peronismo existen sectores que consideran necesario definir una estrategia capaz de diferenciarse de ambos espacios y recuperar protagonismo provincial. Otros dirigentes, en cambio, observan con cautela la posibilidad de que un empresario con fuertes intereses en proyectos energéticos asuma el rol de principal referente electoral del espacio.

El proyecto que el grupo de Pucciarello desarrolla junto con YPF agrega un elemento adicional a la discusión, debido a la magnitud de la inversión y a la necesidad de contar con respaldo institucional para su avance.

Por ahora, la postulación no constituye una candidatura formal, pero el movimiento de Traferri ya provocó las primeras reacciones dentro del PJ. La disputa por el liderazgo del peronismo santafesino comienza así a incorporar nuevos nombres y a mostrar las diferencias sobre el perfil que tendrá el espacio en el próximo escenario electoral.