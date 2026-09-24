Milei cierra su gira en Nueva York con Netanyahu, Malvinas e inteligencia artificial

El presidente argentino tendrá este jueves una intensa agenda antes de regresar a Buenos Aires. Mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y expondrá ante empresarios, banqueros e inversores en el The Economic Club of New York. La defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, el desarrollo de la inteligencia artificial y la relación estratégica con Estados Unidos estarán entre los principales ejes.

Javier Milei encara las últimas horas de su gira por Nueva York con una agenda que combina política internacional, economía, inversiones y geopolítica. Antes de emprender el regreso a la Argentina, el Presidente participará de un almuerzo y exposición ante una influyente audiencia económica y luego mantendrá un encuentro bilateral con Benjamin Netanyahu.

La reunión con el primer ministro israelí está prevista para esta tarde y tendrá como uno de sus ejes la situación en Medio Oriente. El encuentro también se produce en un momento particularmente sensible para la Argentina por la cuestión Malvinas y la participación de la empresa israelí Navitas Petroleum en el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas próximas a las islas.

Desde el Gobierno israelí se ha señalado anteriormente que Navitas es una empresa privada y que su actividad no involucra al Estado de Israel. Sin embargo, el tema forma parte del contexto diplomático que rodea la reunión entre ambos mandatarios.

Malvinas, una posición que Milei volvió a poner sobre la mesa

La cuestión de la soberanía argentina sobre las Malvinas ocupó un lugar central en el discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de la ONU.

El Presidente reclamó nuevamente al Reino Unido retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía y cuestionó la explotación de recursos naturales en el área.

La posición argentina también viene acompañada por medidas concretas. El Gobierno presentó recientemente un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

En ese contexto, la conversación con Netanyahu adquiere una dimensión adicional, aunque desde la Cancillería argentina evitaron anticipar si el tema específico de Navitas será planteado durante la reunión privada.

Un mensaje para empresarios e inversores

Antes del encuentro con Netanyahu, Milei hablará en The Economic Club of New York, una institución de larga trayectoria que reúne a referentes del mundo empresarial y financiero estadounidense.

El Presidente estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el canciller Pablo Quirno, según la agenda difundida.

La exposición estará atravesada por algunos de los conceptos que Milei viene desarrollando durante su estadía en Estados Unidos: libertad económica, crecimiento, inversión, innovación y desarrollo tecnológico.

La inteligencia artificial tendrá un capítulo destacado.

Milei viene defendiendo una mirada favorable al desarrollo de esta tecnología y cuestionando la idea de establecer controles que puedan frenar anticipadamente su expansión. En su discurso ante la ONU sostuvo que allí donde otros observan una amenaza, él ve una frontera de oportunidades para aumentar la productividad.

La alianza con Trump como telón de fondo

La gira presidencial también estuvo marcada por la estrecha sintonía política entre Milei y Donald Trump.

El mandatario argentino elogió públicamente al presidente estadounidense durante su estadía en Nueva York y participó de actividades vinculadas con la iniciativa denominada Escudo de las Américas, impulsada desde Washington para profundizar la cooperación regional en materia de seguridad.

La relación con Estados Unidos aparece así como uno de los pilares de la política exterior de Milei, junto con el vínculo estratégico que Argentina viene profundizando con Israel.

El Presidente cerrará entonces su paso por Nueva York con una agenda que difícilmente pueda calificarse de protocolar: economía, inversiones, inteligencia artificial, Medio Oriente, Malvinas, Israel y Estados Unidos estarán concentrados en sus últimas horas antes de regresar a Buenos Aires. Según la agenda oficial difundida previamente, el avión presidencial partirá durante la noche y está previsto que Milei llegue a la Argentina el viernes por la mañana.

La gira termina, pero los mensajes que Milei deja en Nueva York apuntan claramente hacia afuera: más apertura económica, mayor alineamiento con Washington, respaldo a Israel y una defensa explícita de la soberanía argentina sobre las Malvinas.