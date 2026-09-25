El jefe de Alpine habló sobre el rendimiento de Colapinto y anticipó la clasificación en Azerbaiyán

Franco Colapinto cerró las dos primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora en su rendimiento, y desde Alpine ya analizan cómo continuar durante el resto del fin de semana. El argentino comenzó la jornada en el puesto 18 y terminó la segunda sesión en el 11° lugar.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también mostró una evolución entre ambas tandas: fue 16° en la primera práctica y finalizó 7° en la segunda.

De cara a la tercera sesión y a la clasificación, Steve Nielsen, jefe de Alpine, destacó el trabajo realizado por la escudería y explicó que el circuito callejero de Bakú requiere una adaptación progresiva por parte de los pilotos.

“Cuantas más vueltas das, más podés aprender”, señaló Nielsen, quien remarcó que las condiciones de la pista mejoran a medida que aumenta el agarre y los corredores adquieren mayor confianza.

El responsable del equipo también valoró el desempeño de Colapinto y Gasly durante la segunda tanda. Según explicó, ambos consiguieron completar vueltas más limpias y constantes, lo que permitió que Alpine avanzara en la puesta a punto de los monoplazas.

El objetivo de Alpine para la clasificación

Más allá de los resultados de las primeras prácticas, Nielsen aseguró que el equipo todavía tiene margen para mejorar antes de la clasificación.

El objetivo planteado por Alpine es claro: que Colapinto y Gasly puedan luchar por ingresar a la Q3 y quedar en posición de sumar puntos durante la carrera.

“Hay potencial, sin dudas, y todavía tenemos un poco más de rendimiento por encontrar”, sostuvo el jefe de la escudería en declaraciones al sitio oficial de Alpine.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

El fin de semana de Fórmula 1 continuará con la tercera práctica y la clasificación antes de la carrera.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 a 6.30.

Clasificación: 9.00 a 10.00.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8.00.

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Bakú, un circuito especial para Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán representa una nueva oportunidad para Colapinto en una pista que ya le dejó un recuerdo importante en la Fórmula 1.

En 2024, durante su segunda carrera en la categoría con Williams, el argentino terminó octavo en Bakú y consiguió los primeros puntos de su carrera en la máxima categoría.

La edición siguiente no tuvo el mismo resultado: ya como piloto de Alpine, Colapinto finalizó 19°.

Ahora regresó al circuito callejero de Bakú después de actuaciones positivas en Monza y Madrid, donde consiguió meterse entre los diez primeros. En particular, viene de terminar séptimo en Madrid, resultado que le permitió sumar puntos y llegar con confianza a una nueva fecha del campeonato