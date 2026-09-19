Con el fin de conseguir fondos para financiar sus actividades, el grupo guerrillero argentino Montoneros pone el práctica la "Operación Mellizas". Se trata de un plan para secuestrar a los hermanos Jorge y Juan Born, accionistas del principal holding cerealero del país. el 19 de septiembre de 1974 un comando montonero embosca a los autos que llevan a los empresarios en las afueras de Buenos Aires y antes de llevarlos cautivos asesinan a un custodio y un directivo que acompañaba a los Born. Montoneros cobra un rescate de 60 millones de dólares, el más alto pagado en la historia moderna del mundo. Juan Born es liberado luego de tres meses de cautiverio y su hermano cinco meses después, cuando se termina de pagar el dinero pedido por Montoneros. El destino de la mayor parte de la fortuna cobrada por el rapto es desconocido hasta el presente.