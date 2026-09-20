Gandhi inicia una huelga de hambre en protesta contra el separatismo electoralEFEMERIDES Ricardo Zimerman
El 20 de septiembre de 1932, Mahatma Gandhi comenzó una huelga de hambre en protesta contra el separatismo que promovía la Ley Electoral inglesa en India. El dirigente más destacado del Movimiento de independencia, y célebre promotor de la resistencia no violenta, ayunó durante 6 días y logró que los ingleses anularan las cláusulas que limitaban las libertades civiles de los ciudadanos indios no británicos. La acción sería una de las 17 huelgas de hambre que Gandhi emprendería durante su vida contra el régimen colonialista. Tras su victoria en 1932, el Mahatma pronunció una de las frases que lo convertirían en un ícono de la resistencia pacífica: “Yo me considero un soldado: un soldado de la paz”.
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