Uruguay cayó 3-1 ante Japón en el estreno de Diego Forlán como entrenador

La Selección de Uruguay comenzó una nueva etapa bajo la conducción de Diego Forlán con una derrota ante Japón. En un amistoso disputado este jueves en Miyagi, el conjunto asiático se impuso por 3-1 y dejó a la Celeste con sabor amargo en el inicio del ciclo que reemplaza al de Marcelo Bielsa.

El equipo uruguayo tuvo momentos de buen juego y logró recuperarse después de comenzar abajo en el marcador. Sin embargo, Japón consiguió desnivelar el encuentro en el tiempo agregado y terminó quedándose con la victoria.

El conjunto local golpeó primero a los 11 minutos del primer tiempo. Kuryu Matsuki apareció para marcar el 1-0 y poner a Japón en ventaja.

Uruguay buscó reaccionar y encontró el empate antes del descanso. A los 42 minutos, Maximiliano Araújo aprovechó una de las oportunidades del equipo dirigido por Forlán y estableció el 1-1.

El resultado parecía encaminado a un empate, pero el tramo final del partido cambió completamente el escenario. A los 47 minutos, Hiroki Ito volvió a adelantar a Japón, mientras que en el último tramo del descuento Ayase Ueda marcó el 3-1 definitivo.

De esta manera, Forlán no pudo comenzar su ciclo con un triunfo, aunque el encuentro le permitió evaluar a distintos futbolistas de cara a los próximos compromisos.

Las formaciones de Japón y Uruguay

Para su estreno como entrenador de la Celeste, Forlán eligió una formación con varios jugadores de experiencia y realizó diferentes modificaciones durante el segundo tiempo.

Japón: Tomoki Hayakawa; Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito (Junnosuke Suzuki); Ritsu Doan (Takefusa Kubo), Kaishu Sano (Ao Tanaka), Kodai Sano (Daichi Kamada), Keito Nakamura (Kento Shiogai); Kuryu Matsuki (Junya Ito), Yuito Suzuki (Yuki Soma); Daizen Maeda (Ayase Ueda). DT: Hajime Moriyasu.

Uruguay: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo (José María Giménez), Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria (Joaquín Piquerez); Brian Rodríguez (Rodrigo Zalazar), Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur (Facundo Bernal), Maximiliano Araújo (Facundo Pellistri); Federico Viñas (Giorgian de Arrascaeta), Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Cómo continúa la gira de Uruguay

Tras el debut frente a Japón, Uruguay continuará su gira por Asia con otros dos amistosos.

El próximo compromiso será el lunes ante Corea del Sur, en Seúl.

Luego, el conjunto dirigido por Forlán cerrará su recorrido por el continente asiático el martes 6 de octubre frente a India, en Calcuta.

Los encuentros servirán al nuevo cuerpo técnico para continuar probando jugadores y delineando el equipo para los próximos desafíos de la selección uruguaya.