Riquelme lo tiene en carpeta y Vasco da Gama lo anotó para la Sudamericana

Vasco da Gama confirmó la inclusión de Alan Lescano en su lista de buena fe para la Copa Sudamericana, de cara a la serie frente a Boca Juniors. El mediocampista ofensivo, recientemente incorporado desde Argentinos Juniors, será una de las alternativas del conjunto brasileño para los duelos por un lugar en la final.

Lescano llegó al club de Río de Janeiro durante el último mercado de pases en una operación que alcanzó los 9 millones de dólares, incluidos los bonos por objetivos. El futbolista ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Vasco y disputó dos encuentros.

Además, el exjugador de Argentinos Juniors consiguió marcar su primer gol en Brasil. Fue desde el punto penal, en la goleada de Vasco da Gama frente a Coritiba.

Lescano, frente a un club que lo buscó

La serie tendrá un condimento especial para el mediocampista, ya que Lescano estuvo en el radar de Boca durante los últimos mercados de pases. Juan Román Riquelme había mostrado interés en contar con el futbolista, aunque finalmente no se concretó su llegada al Xeneize.

Ahora, el volante tendrá que enfrentarse al equipo que alguna vez lo tuvo entre sus opciones para reforzar el plantel. Del otro lado estará Boca, que buscará avanzar a la definición del certamen continental.

Lescano no será el único futbolista relacionado recientemente con el mercado de Boca que estará en el plantel brasileño. Marino Hinestroza, extremo colombiano que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del conjunto argentino cuando jugaba en Atlético Nacional, también terminó desembarcando en Vasco da Gama.

Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama por la Sudamericana

La serie entre ambos equipos tendrá su primer capítulo en Buenos Aires y se definirá en Brasil.