Murió Marcos Franchi, una figura clave en la carrera de Diego Maradona

El fútbol argentino recibió este jueves una triste noticia: Marcos Franchi murió a los 75 años, luego de permanecer internado en grave estado en el Hospital Alemán.

Empresario y representante de futbolistas, Franchi tuvo una extensa trayectoria dentro del fútbol argentino y fue especialmente reconocido por haber acompañado profesionalmente a Diego Armando Maradona entre 1990 y 1994. A lo largo de su carrera también representó a otras figuras destacadas, entre ellas Juan Román Riquelme.

Franchi y los años más difíciles de Maradona

La relación profesional entre Franchi y Maradona tomó mayor relevancia a partir de 1990, después de que Napoli conquistara su segundo Scudetto con el astro argentino como una de sus grandes figuras.

En sus primeros años, Franchi había trabajado junto a Guillermo Coppola, pero con el tiempo pasó a desempeñarse como representante exclusivo de Maradona. Su etapa al lado del futbolista estuvo atravesada por algunos de los momentos más complejos de la carrera del Diez.

Franchi acompañó al jugador durante la sanción por doping que recibió en marzo de 1991 y también estuvo cerca de él durante su posterior detención en Buenos Aires.

Uno de los desafíos más importantes de su gestión llegó en 1992, cuando participó de las negociaciones que permitieron que Maradona regresara al fútbol europeo para jugar en Sevilla.

Al año siguiente, también formó parte del entorno que acompañó al astro durante su breve paso por Newell's Old Boys.

Su vínculo profesional con Maradona se extendió hasta mediados de la década del 90. Franchi estuvo además junto al futbolista durante el Mundial de Estados Unidos 1994, donde se produjo uno de los episodios más recordados de aquella competencia: el resultado positivo en un control antidoping que terminó con la salida de Maradona del torneo.

El ciclo de Franchi como representante de Diego llegó a su fin en 1995, coincidiendo con el regreso del Diez a Boca Juniors.

También representó a Juan Román Riquelme

Después de su etapa junto a Maradona, Franchi continuó vinculado al mundo del fútbol y trabajó con distintos jugadores de renombre.

Uno de sus representados más conocidos fue Juan Román Riquelme, con quien mantuvo una relación profesional durante varios años.

Precisamente, esa representación terminó involucrándolo en una fuerte disputa entre Riquelme y Maradona.

En marzo de 2009, Riquelme anunció públicamente su decisión de dejar la Selección Argentina debido a sus diferencias con Maradona, quien en ese momento era el entrenador del equipo nacional.

El entonces técnico apuntó contra Franchi y sostuvo que el empresario había tenido influencia en la decisión de Riquelme. Sus declaraciones profundizaron todavía más el enfrentamiento entre ambos referentes del fútbol argentino.

Así, la figura de Franchi quedó vinculada a dos de los nombres más importantes de la historia de Boca y del fútbol argentino: Maradona y Riquelme, aunque en momentos y circunstancias muy diferentes.