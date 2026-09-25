Milei y Netanyahu ratificaron su alianza y hablaron de Malvinas

Milei y Netanyahu se reunieron en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Los mandatarios analizaron la situación de Medio Oriente y las acciones militares de Irán y los hutíes.

Ambos ratificaron la estrecha alianza geopolítica entre la Argentina e Israel.

La cuestión de las Islas Malvinas también fue incluida en la conversación.

El canciller Pablo Quirno confirmó que los presidentes hablaron sobre Malvinas.

No trascendieron precisiones sobre si analizaron el conflicto generado por una empresa israelí y una compañía británica.

En su última actividad oficial antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión estuvo centrada en la situación de Medio Oriente y permitió a ambos dirigentes repasar el escenario regional y ratificar la estrecha relación que mantienen sus gobiernos.

El encuentro se produjo en Nueva York, durante la agenda internacional del mandatario argentino, y tuvo como uno de sus ejes principales la situación generada en Medio Oriente a partir de las acciones militares atribuidas a Irán y a los hutíes. En ese contexto, Milei y Netanyahu analizaron la evolución de un conflicto que mantiene una fuerte repercusión internacional y que constituye uno de los principales focos de tensión en la región.

La reunión también sirvió para reafirmar la alianza geopolítica entre la Argentina e Israel. Desde la llegada de Milei a la Presidencia, la relación bilateral adquirió una relevancia particular dentro de la política exterior argentina, con una postura del Gobierno nacional de respaldo a Israel y de fuerte condena a las acciones de Irán y de grupos vinculados a ese país.

El encuentro entre ambos mandatarios tuvo lugar antes de que Milei finalizara su estadía en Estados Unidos y emprendiera el viaje de regreso a la Argentina. De esta manera, la reunión con Netanyahu se convirtió en la última actividad oficial de su agenda antes de abandonar Nueva York.

Uno de los temas que también formó parte de la conversación fueron las Islas Malvinas. La confirmación surgió del canciller Pablo Quirno, quien fue consultado al salir del hotel Langham, donde se encontraba la delegación argentina, en dirección al aeropuerto John F. Kennedy.

Ante la pregunta sobre si Milei y Netanyahu habían hablado acerca de Malvinas, Quirno respondió afirmativamente. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre el contenido específico de esa parte de la conversación ni sobre los aspectos vinculados con la cuestión de soberanía que pudieron haber sido planteados durante el encuentro.

La falta de precisiones se mantiene especialmente en relación con la situación generada por una empresa israelí que desarrolla actividades junto con una compañía británica en territorio nacional. No quedó establecido si esa cuestión puntual fue abordada durante la conversación entre Milei y Netanyahu ni si existió algún planteo específico por parte del Gobierno argentino.

La referencia a Malvinas adquiere relevancia dentro de la agenda exterior argentina, debido a que la cuestión de las islas constituye una de las principales políticas de Estado del país y atraviesa las relaciones con el Reino Unido. En ese marco, cualquier intercambio con autoridades de otros países puede adquirir particular importancia para la diplomacia argentina, aunque en este caso no se conocieron detalles adicionales sobre lo conversado.

Una vez finalizado el encuentro, Milei regresó al hotel antes de dirigirse al aeropuerto para iniciar el retorno a Buenos Aires. Allí se quitó el traje que había utilizado durante sus actividades oficiales, antes de continuar con el traslado hacia el aeropuerto neoyorquino.

El encuentro con Netanyahu cerró así la agenda internacional del Presidente en Nueva York, con una conversación que combinó la situación de Medio Oriente, la alianza estratégica entre la Argentina e Israel y la cuestión de las Islas Malvinas, aunque sin que trascendieran mayores detalles sobre los asuntos abordados en privado.