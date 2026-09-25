Aguiar cuestionó a Milei por su alineamiento internacional

Rodolfo Aguiar cuestionó el discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU.

El titular de ATE rechazó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel.

Aguiar reivindicó la integración latinoamericana como parte de la tradición internacional argentina.

El dirigente gremial cuestionó la convocatoria a empresarios extranjeros para invertir en Vaca Muerta.

Aguiar criticó el enfoque oficial sobre los recursos naturales y mencionó al litio, la energía y los minerales.

El titular de ATE vinculó sus cuestionamientos con los despidos estatales y el sistema científico tecnológico.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó al presidente Javier Milei por el contenido de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y apuntó contra el alineamiento internacional que planteó el Gobierno. El dirigente gremial también criticó la convocatoria realizada a empresarios extranjeros para invertir en Vaca Muerta y cuestionó el enfoque oficial sobre los recursos naturales de la Argentina.

A través de una publicación en su cuenta de X, Aguiar expresó su rechazo a la postura internacional planteada por el mandatario durante su exposición ante la ONU. El dirigente sostuvo que el acercamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel no representa, según su interpretación, la tradición histórica del país y reivindicó una política exterior independiente.

“En la ONU, más chupamedia y entreguista no pudiste ser Javier Milei”, afirmó el titular de ATE al iniciar su cuestionamiento. Sus críticas se concentraron en la decisión del Gobierno de establecer un alineamiento explícito con Estados Unidos e Israel, posición que Milei defendió durante su discurso ante la comunidad internacional.

Aguiar sostuvo que ese alineamiento “corre por exclusiva cuenta” del Gobierno y planteó una visión diferente sobre la relación de la Argentina con otros países. En particular, reivindicó la integración regional y sostuvo que existe una tradición vinculada con la unidad política y económica de los países latinoamericanos.

“Por más que te arrastres detrás de tus amigos, en la sangre argentina corren los sueños de unidad política y económica con los países latinoamericanos, no con los gobiernos guerreristas y criminales”, escribió el dirigente gremial.

Las declaraciones de Aguiar se produjeron luego de que Milei defendiera ante la ONU el alineamiento de la Argentina con Occidente y afirmara que el país había adoptado una posición “sin ambigüedades” respecto de Estados Unidos e Israel. En ese mismo marco, el Presidente presentó a Vaca Muerta como una oportunidad para atraer inversiones internacionales y convocó a empresarios del sector energético a participar de proyectos vinculados con el yacimiento.

Ese aspecto también fue cuestionado por el titular de ATE. Aguiar criticó la convocatoria a inversores y puso el foco en la política del Gobierno respecto de los recursos naturales. En un mensaje de tono crítico, sostuvo que el Ejecutivo había realizado una importante cantidad de gastos vinculados con el viaje para, según su interpretación, ofrecer recursos argentinos a inversores extranjeros.

En ese sentido, mencionó al litio, la energía, los minerales, la Antártida y el Atlántico Sur como parte de los recursos que, según su planteo, quedarían expuestos a los intereses de capitales internacionales. Aguiar sostuvo que el rumbo planteado por el Gobierno podría derivar en un modelo basado en la exportación de materias primas sin un proceso de elaboración dentro del país.

El dirigente gremial también vinculó esa discusión con las políticas aplicadas sobre el empleo estatal y el sistema científico y tecnológico. Según su planteo, el desarrollo de un modelo basado en la explotación y exportación de recursos requeriría, de acuerdo con su interpretación, reducir capacidades vinculadas con la investigación y el desarrollo nacional.

“Para que eso ocurra necesitás destruir nuestro complejo científico tecnológico y despedir a nuestros trabajadores, como venís haciendo”, afirmó Aguiar, al relacionar su crítica a la política internacional con los cuestionamientos que mantiene hacia las medidas del Gobierno sobre el sector público.

El mensaje terminó con una advertencia dirigida directamente a Milei. En un tono confrontativo, el secretario general de ATE sostuvo que los trabajadores estatales y los sectores que cuestionan al Gobierno continuarán enfrentando sus políticas y cerró su publicación con una referencia a la responsabilidad histórica que, según afirmó, tendrá el Presidente por las decisiones adoptadas durante su gestión.