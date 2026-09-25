Mercado Pago y Revolut avanzan para convertirse en bancos

Mercado Pago y Revolut podrían obtener sus licencias bancarias antes de fin de año.

Cocos avanza con su transformación y espera operar bajo la denominación Cocos Bank.

Las cuentas sueldo aparecen como uno de los principales objetivos de los nuevos bancos digitales.

La licencia bancaria permitirá ampliar la capacidad de fondeo y otorgamiento de créditos.

Los monotributistas, autónomos y pequeñas empresas constituyen otro segmento de interés para las fintech.

La competencia bancaria podría profundizarse en torno a quién logra convertirse en la plataforma financiera principal de los clientes.

Mercado Pago y Revolut avanzan hacia la obtención de sus respectivas licencias bancarias en Argentina, en un proceso que podría modificar el mapa financiero local durante los próximos meses. Desde el Banco Central señalaron que ambas compañías tendrían sus autorizaciones antes de fin de año, mientras Cocos también prepara su transformación en una entidad bancaria.

Juan Curutchet, uno de los directores del Banco Central, confirmó que “antes de fin de año, Mercado Pago y Revolut tendrán su licencia bancaria”. La definición marca un nuevo escenario para las principales plataformas financieras digitales, que buscan ampliar sus servicios y convertirse en la relación financiera principal de sus usuarios.

En el caso de Mercado Pago, la compañía se encontraría en la etapa final del proceso y solo restarían algunos pasos formales para obtener la autorización. Según el texto, la empresa lleva 18 meses desde el inicio de la solicitud de licencia y se encuentra próxima a completar los requisitos pendientes.

Cocos, por su parte, ya recibió la aprobación del Banco Central para avanzar con su fusión con el VOII y aguarda la autorización para modificar la denominación de la entidad a Cocos Bank. La intención sería integrar los nuevos servicios bancarios dentro de la aplicación que ya utilizan sus clientes, en lugar de desarrollar una plataforma independiente.

Revolut también se prepara para desembarcar en el mercado argentino. La compañía avanzaría mediante su fusión con Cetelem y, según las previsiones citadas, podría comenzar a operar como banco antes de diciembre.

Las tres compañías parten de posiciones diferentes y apuntan a aprovechar segmentos específicos de sus negocios. Mercado Pago cuenta con una amplia base de usuarios y con el respaldo del ecosistema de Mercado Libre, mientras que Cocos tiene como punto de partida su vínculo con los inversores. Revolut, en tanto, buscaría diferenciarse mediante una propuesta vinculada con las operaciones internacionales y las cuentas multimoneda.

Uno de los principales objetivos de las nuevas entidades será captar los ingresos recurrentes de los usuarios. La cuenta sueldo aparece como uno de los negocios centrales, debido a que permite establecer una relación financiera más estable y conocer el flujo de ingresos de los clientes.

La competencia por esos fondos también abre la puerta a una mayor oferta de productos. Entre las estrategias que podrían utilizar las nuevas entidades aparecen las cuentas remuneradas, adelantos de sueldo, tarjetas de crédito, beneficios comerciales, reintegros y acuerdos con empleadores para facilitar la migración de las nóminas.

La licencia bancaria también permitiría ampliar la capacidad de otorgar créditos. El ingreso periódico de los salarios puede proporcionar una fuente de fondeo más estable y, al mismo tiempo, información para evaluar el riesgo de los clientes. De esta manera, el crédito aparece como una de las principales vías para monetizar la nueva relación bancaria.

Otro segmento de interés son los monotributistas, autónomos y pequeñas empresas. El texto identifica allí una oportunidad debido a que estos trabajadores suelen quedar entre la banca destinada a individuos y la orientada a empresas. Las plataformas digitales podrían ofrecerles cuentas gratuitas, herramientas de cobro y pago, tarjetas, financiamiento y líneas de capital de trabajo vinculadas con sus movimientos comerciales.

Mercado Pago parte de una posición relevante en este segmento debido a su presencia entre pequeños comercios y emprendedores. Revolut, en cambio, podría enfocarse especialmente en profesionales que cobran servicios desde el exterior, trabajadores remotos, viajeros y personas que operan habitualmente en dólares.

La llegada de estos nuevos bancos también obligará a las entidades tradicionales a revisar sus estrategias. Entre las alternativas aparecen una mayor digitalización, cuentas remuneradas, beneficios, alianzas con fintech y propuestas dirigidas a segmentos específicos.

En este escenario, la competencia no estará limitada a la cantidad de productos ofrecidos. El objetivo central será convertirse en la plataforma financiera principal de los clientes, concentrando pagos, ingresos, ahorro y crédito. La expansión de Mercado Pago, Cocos y Revolut podría así generar un nuevo mapa bancario, con una disputa creciente por la relación cotidiana con los usuarios.