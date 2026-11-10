"Rajá de acá capo" se convirtió en un escándalo político

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Un video que generó controversia: Viotti publicó imágenes de su intervención ante un hombre que descansaba en la Plaza 25 de Mayo.

Cuestionamientos por las formas: las críticas apuntaron tanto al trato dispensado al ciudadano como a la decisión de exhibirlo públicamente.

La defensa del intendente: sostuvo que el Municipio ofrece asistencia, pero que también debe garantizar el respeto por las normas de convivencia.

La CTA Autónoma y Corach reaccionaron: denunciaron estigmatización y reclamaron explicaciones y respuestas institucionales.

El Concejo podría intervenir: el episodio abrió una discusión sobre las políticas sociales, el uso del espacio público y la comunicación del Gobierno municipal.

Un video que terminó convirtiéndose en un problema político

La frase “Rajá de acá, capo”, que resume el tono del episodio, terminó teniendo una repercusión que probablemente excedió las previsiones del propio intendente. Una intervención que podía haber quedado circunscripta a una situación cotidiana de ordenamiento del espacio público se convirtió en un conflicto político que puso bajo la lupa las formas de ejercer la autoridad.

Las imágenes muestran a Leonardo Viotti acercándose a un hombre que se encontraba acostado en un sector de la Plaza 25 de Mayo y reclamándole que abandonara el lugar.

—Vamos arriba, no podés estar acá. No es lugar para hacer esto, capo —le manifestó el mandatario.

El hombre, mientras se levantaba, respondió con un pedido sencillo: “Hablame bien”. Viotti insistió en que le estaba hablando correctamente y la secuencia terminó pocos segundos después.

Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando el video fue difundido desde las redes institucionales del Gobierno municipal. Allí se abrió una discusión que ya no tenía que ver solamente con la utilización de una plaza, sino también con la responsabilidad de quienes ocupan los máximos cargos públicos y con la manera en que se relacionan con ciudadanos que atraviesan situaciones difíciles.

Viotti salió a defender su intervención

El intendente acompañó las imágenes con un mensaje en el que defendió la necesidad de recuperar y preservar los espacios públicos.

Su argumento fue que las plazas pertenecen a todos los vecinos y no pueden transformarse en lugares donde algunas personas se instalen para vivir o pasar la noche, desconociendo las normas de convivencia.

También aseguró que el Municipio continuará interviniendo cuando considere que existen usos indebidos de esos espacios.

Viotti remarcó que se brinda asistencia a quienes atraviesan dificultades, aunque aclaró que el Estado no puede imponer esa ayuda cuando una persona se niega a recibirla.

Posteriormente, y ante la repercusión alcanzada por la publicación, decidió realizar una segunda explicación pública.

En ella sostuvo que desde hace más de un año el Municipio desarrolla tareas de acompañamiento social y ordenamiento urbano. Según su relato, el hombre involucrado es conocido por los equipos municipales y habría recibido ofrecimientos de asistencia en reiteradas oportunidades.

El mandatario también manifestó que, frente a la negativa de esa persona a aceptar la ayuda, el Gobierno local debe actuar para garantizar el cumplimiento de las reglas.

De esta manera, Viotti intentó presentar el episodio como parte de una política más amplia y no como una reacción aislada frente a un ciudadano que estaba acostado en una plaza.

Pero la explicación no consiguió cerrar la polémica. Por el contrario, dejó abierto otro interrogante: ¿era necesario registrar y publicar desde las cuentas oficiales una situación de estas características?

La CTA Autónoma habló de estigmatización y violencia digital

Una de las respuestas más duras llegó desde la CTA Autónoma Regional Rafaela, que difundió un documento firmado por su secretario general, Hugo Acuña, y el secretario de Organización, Mauricio Aguilera.

La organización sindical cuestionó severamente la publicación del intendente y consideró que la exposición de una persona en situación de calle representa una conducta estigmatizante y discriminatoria.

Para la central, las plataformas digitales no pueden convertirse en herramientas para exhibir a ciudadanos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En su pronunciamiento, también relacionó el episodio con anteriores declaraciones de Viotti sobre el consumo problemático de sustancias y cuestionó lo que considera una mirada negativa hacia quienes viven en condiciones de pobreza.

El documento recordó, además, un antecedente particularmente doloroso para Rafaela: la muerte de una persona en situación de calle que había sido prendida fuego. A partir de ese hecho, la CTA planteó su preocupación por los discursos que, a su entender, pueden contribuir a profundizar la discriminación social.

Uno de los conceptos más contundentes del comunicado fue la frase “No hay política pública, hay contenido”, con la que la entidad sindical cuestionó que las intervenciones municipales se conviertan en material para las redes sociales.

La organización también trazó paralelismos entre el discurso del Gobierno local y determinadas posiciones de la administración nacional de Javier Milei.

El reclamo llegó hasta el Concejo Municipal

La CTA Autónoma no se limitó a expresar su rechazo. También formuló una serie de exigencias dirigidas al Gobierno municipal y a las instituciones de Rafaela.

Entre sus principales planteos solicitó:

Que se deje de utilizar la imagen de personas en situación de calle para producir publicaciones institucionales.

Que el Concejo Municipal emita una posición pública sobre lo sucedido.

Que se presenten programas concretos para atender la problemática de la situación de calle y las adicciones.

Que se establezcan capacitaciones para funcionarios y empleados municipales sobre comunicación y derechos humanos.

Que se garantice el cumplimiento de las ordenanzas 4.481 y 4.531, relacionadas con la prevención de la discriminación.

La entidad puso especial énfasis en la Ordenanza 4.481, aprobada en 2011, que reconoce el derecho a la diversidad y establece restricciones a las prácticas discriminatorias, incluyendo aquellas vinculadas con la condición económica y social.

El reclamo coloca ahora al Concejo Municipal frente a una posible discusión institucional que podría extenderse más allá de las diferencias partidarias.

Marcos Corach también salió al ataque

El diputado provincial Marcos Corach se sumó a los cuestionamientos y publicó un mensaje en el que expresó su rechazo a la actuación del intendente.

El legislador calificó el episodio como una escena desagradable, que, según su interpretación, habría sido preparada y registrada para obtener repercusión en las redes sociales.

También cuestionó las explicaciones posteriores de Viotti, al considerar que el intendente utilizó los argumentos sobre el trabajo municipal para justificar una conducta que merecía, a su entender, un pedido de disculpas.

Corach planteó que detrás de la controversia existe una discusión mucho más profunda sobre la convivencia social y la responsabilidad de los dirigentes.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina enfrenta dos caminos: profundizar los enfrentamientos y la fragmentación o recuperar valores como la empatía y el respeto por el otro.

El diputado incluso vinculó el episodio con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y se preguntó cuál sería su reacción frente a una situación de esas características.

Su conclusión fue contundente: “Es una pena. Y una vergüenza”.

Una discusión que va más allá de una plaza

El episodio protagonizado por Viotti expone una cuestión que no admite respuestas simplistas.

Por supuesto que el Municipio tiene la responsabilidad de mantener los espacios públicos en condiciones, garantizar que puedan ser utilizados por todos los vecinos y hacer cumplir las normas de convivencia. Nadie puede discutir esa obligación.

También es cierto que las personas que atraviesan situaciones de calle, adicciones o exclusión social necesitan respuestas concretas del Estado. No alcanza con pedirles que se retiren de una plaza: detrás de cada situación puede existir una historia personal y social que requiere intervención profesional.

Pero hay otro aspecto que terminó siendo determinante en esta controversia: la decisión de convertir una intervención municipal en un video de difusión pública.

Un intendente tiene atribuciones para intervenir, exigir el cumplimiento de las normas y defender el uso adecuado de los espacios comunes. Sin embargo, también debe comprender que sus palabras y sus gestos tienen una dimensión institucional diferente a la de cualquier otro ciudadano.

La comunicación oficial no debería confundirse con una exhibición de autoridad ni con una herramienta para buscar repercusión en las redes sociales.

Viotti tiene derecho a explicar su política de ordenamiento urbano y mostrar el trabajo de sus equipos. Pero también debe aceptar que la forma elegida para comunicar una intervención puede ser objeto de cuestionamientos legítimos.

Del otro lado, las críticas políticas tampoco deberían convertirse en una excusa para desconocer un problema real que existe en las ciudades: cómo recuperar los espacios públicos sin abandonar a quienes necesitan asistencia.

Rafaela necesita plazas cuidadas, reglas claras y una política social que funcione. Una cosa no debería excluir a la otra.

La polémica ahora podría trasladarse al Concejo Municipal, donde habrá que observar si los distintos bloques deciden impulsar un pronunciamiento o exigir explicaciones adicionales.

Lo que está claro es que un video de unos pocos segundos terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza político para el intendente. Y dejó una pregunta que seguirá sobrevolando la discusión pública: ¿se puede defender el orden y la convivencia sin perder de vista la dignidad de las personas?