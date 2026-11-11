El Concejo de Rafaela avanzó con la reducción de multas por obras sin autorización municipal

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Multas por construcciones: obtuvo despacho un proyecto que contempla reducir un 50% las sanciones por obras realizadas sin permiso municipal.

Regularización edilicia: los propietarios tendrán un plazo de 12 meses para declarar voluntariamente las mejoras y acceder al beneficio.

Reconocimiento profesional: impulsan distinguir a los arquitectos que diseñaron el proyecto de recuperación del Viejo Mercado.

Cultura piamontesa: proponen declarar de interés municipal el 50° aniversario de la Asociación Cultural Piamontesa.

Pedidos de informes: el justicialismo reclamó precisiones sobre la capacitación en derechos de adultos mayores y el programa Caminos de la Ruralidad.

Los concejales de Rafaela retomaron el tratamiento de los asuntos legislativos luego de mantener un encuentro con la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal. Durante la reunión de comisiones analizaron distintas iniciativas y establecieron cuáles estarán en condiciones de llegar a la próxima sesión ordinaria.

Entre los temas abordados, solamente un proyecto de ordenanza consiguió despacho favorable. Se trata de una propuesta que busca flexibilizar las sanciones económicas aplicadas a quienes realizaron construcciones o demoliciones sin contar con la correspondiente autorización municipal.

La iniciativa, presentada por los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico, plantea implementar un mecanismo extraordinario de declaración voluntaria de mejoras edilicias para que los propietarios puedan poner en regla edificaciones ejecutadas sin los permisos correspondientes.

El proyecto contempla una quita del 50% en las multas establecidas por la Ordenanza Tributaria para aquellos contribuyentes que deban pagar el Derecho de Edificación y decidan presentarse espontáneamente ante el Municipio para regularizar su situación.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán realizar el trámite dentro de los 12 meses posteriores a la promulgación de la ordenanza.

Los fundamentos de la propuesta sostienen que una reducción de las penalidades podría incentivar a los propietarios a declarar las construcciones existentes y facilitar su incorporación al marco legal. Al mismo tiempo, el Municipio tendría la posibilidad de actualizar sus registros, incrementar la cantidad de inmuebles declarados y ampliar la recaudación correspondiente a las superficies edificadas que actualmente permanecen fuera del sistema tributario.

Reconocimientos a profesionales y entidades de la ciudad

Dentro de los proyectos de resolución se encuentra una iniciativa del concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, que propone distinguir a los arquitectos Carlos Airaudo, Gerardo Caballero, Ariel Giménez Rita y Fabián Llonch.

El reconocimiento apunta a destacar el trabajo profesional que permitió obtener el primer premio en el concurso destinado a proyectar la recuperación del antiguo Mercado Municipal y su reconversión en el actual Complejo Cultural del Viejo Mercado.

La propuesta pone de relieve el valor arquitectónico de la intervención, la recuperación de un edificio emblemático de Rafaela y su nueva función como espacio de referencia para actividades culturales, educativas y comerciales.

También se recuerda que, durante 2016, el proyecto recibió una distinción en la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina (BIA-AR), al integrar la selección denominada Sustentabilidad Física y Social. Aquella premiación reconoció tanto la calidad del diseño como el aporte realizado a la preservación y reutilización del patrimonio edilicio.

Por otra parte, los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico presentaron una iniciativa para declarar de Interés Municipal el 50° aniversario de la Asociación Cultural Piamontesa de Rafaela.

La institución comenzó su camino en 1976, a partir de la convocatoria realizada a través del programa radial semanal Canson del Piemont, conducido por Francisco Tosco. De aquel primer encuentro entre descendientes de inmigrantes piamonteses surgió una entidad que, durante cinco décadas, sostuvo una tarea permanente de difusión de las costumbres, las tradiciones y la identidad cultural de esa colectividad.

El justicialismo reclama información al Ejecutivo

En el apartado de minutas, el bloque justicialista presentó un pedido de informes para conocer qué acciones llevó adelante el Departamento Ejecutivo en relación con la Ordenanza Nº 5.664, sancionada en mayo de este año, que establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La normativa alcanza a los trabajadores que desarrollan tareas de atención al público tanto en las dependencias de la Administración Municipal como en el Concejo Municipal.

La concejal Paz Caruso explicó que el objetivo es conocer si existe un programa de formación previsto y cuándo comenzaría su implementación.

La edil señaló que recibieron inquietudes de vecinos vinculadas con la atención brindada a personas mayores en el área de Licencias de Conducir y consideró necesario verificar si la capacitación contemplada en la ordenanza se está llevando adelante para el conjunto del personal municipal.

El mismo bloque también solicitó información sobre el desarrollo del programa Caminos de la Ruralidad, al que Rafaela adhirió mediante la Ordenanza Nº 5.442.

En este caso, el requerimiento apunta a conocer el grado de avance de los trabajos y la situación presupuestaria de las intervenciones comprometidas.

La iniciativa busca garantizar que los caminos rurales conserven condiciones adecuadas de circulación durante todo el año, una cuestión fundamental para el traslado de la producción agropecuaria, el funcionamiento de los establecimientos productivos y la vida cotidiana de las familias que residen en el campo.

Con el análisis de este último planteo finalizó la reunión de comisiones. La única ausencia correspondió al concejal Juan Senn, quien se trasladó a Córdoba para participar de las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV.