¿Mensaje político? El Papa en Córdoba: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Reclamo social: León XIV advirtió que el hambre y las injusticias requieren respuestas urgentes.

Los más vulnerables: Mencionó la enfermedad, la soledad, el desempleo y la falta de vivienda digna.

El legado de Francisco: Recuperó las enseñanzas de su antecesor sobre la atención espiritual de los pobres.

Un llamado a la Iglesia: Pidió a sacerdotes y seminaristas que no pierdan de vista su misión evangelizadora.

Un mensaje para Argentina: Invitó a construir una Iglesia presente en todos los rincones del país.

Un mensaje con fuerte contenido social y espiritual

El papa León XIV dejó un contundente mensaje durante su encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en la ciudad de Córdoba.

En una de las intervenciones más significativas de su paso por la provincia, el Pontífice puso el acento en las dificultades sociales que atraviesan millones de personas y reclamó una respuesta comprometida frente a las distintas formas de sufrimiento.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, expresó, en un mensaje que trascendió el ámbito estrictamente religioso para instalar una reflexión sobre la realidad social.

El Papa sostuvo que la Iglesia no puede permanecer indiferente ante estas situaciones y destacó que la caridad cristiana debe traducirse en acciones concretas para acompañar a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.

El recuerdo de Francisco y la misión de la Iglesia

Durante su discurso, León XIV también recuperó una de las reflexiones más importantes del papa Francisco, su antecesor.

Recordó que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, una definición que utilizó para explicar que la misión de la Iglesia no debe limitarse a la asistencia material.

En ese sentido, marcó una diferencia entre la tarea social y la identidad religiosa de la institución.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio”, manifestó.

La reflexión apuntó a la necesidad de mantener un equilibrio entre el compromiso con las necesidades materiales de la sociedad y la dimensión espiritual de la evangelización.

Un llamado a escuchar a los más humildes

León XIV también dirigió un mensaje especial a los seminaristas y a quienes se encuentran en proceso de formación religiosa.

Les pidió que aprendan a mirar la realidad desde otra perspectiva y que no pierdan la capacidad de escuchar a quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”, sostuvo.

El Pontífice destacó que las comunidades religiosas deben estar abiertas a las experiencias de la gente y comprender que también existe una enseñanza profunda en quienes enfrentan las mayores dificultades.

El desafío de una Iglesia presente en toda la Argentina

En otro tramo de su intervención, León XIV convocó a los religiosos a renovar su compromiso con la sociedad argentina y a trabajar para que el mensaje cristiano llegue a todos los rincones del territorio nacional.

En una referencia directa al legado de Francisco, pidió “soñar con una Iglesia que siga haciendo lío”, recuperando aquella expresión característica del pontífice argentino.

También convocó a imaginar parroquias con comunidades vivas, jóvenes dispuestos a descubrir su vocación y familias religiosas capaces de mantener el espíritu de sus fundadores.

Antes de finalizar, dejó un mensaje de esperanza y perseverancia: “Hay mucho por delante. No bajemos los brazos. Jesús sigue caminando con su Iglesia”.

El encuentro en la Catedral cordobesa constituyó una de las últimas actividades de León XIV en la provincia antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

Su mensaje dejó una definición central: la Iglesia debe estar cerca de quienes sufren, responder frente a las injusticias y, al mismo tiempo, no abandonar la misión espiritual que constituye la razón de su existencia.