León XIV en Uruguay: una defensa de la vida, un mensaje al poder y una reivindicación de Artigas

Resumen: los cinco puntos más importantes

Defensa de la vida desde la concepción: León XIV afirmó que el ser humano que todavía no nació forma parte de la familia humana y merece protección y dignidad. Un mensaje sobre el aborto y la eutanasia: Sin nombrar directamente esas prácticas, cuestionó indirectamente los conceptos que las sustentan desde la doctrina de la Iglesia. Artigas como referencia política: Recuperó una histórica frase del prócer uruguayo para recordar que el poder tiene su origen en el pueblo y debe responder ante él. Un llamado a los gobernantes: Sostuvo que la autoridad pública debe estar al servicio del bien común, respetar las leyes y garantizar las libertades ciudadanas. El reconocimiento de Orsi a la Iglesia: El presidente uruguayo destacó su compromiso social, su defensa de los sectores más vulnerables y su contribución a la paz y los derechos humanos.

Un discurso que fue mucho más allá de una bienvenida protocolar

La primera jornada de León XIV en Uruguay, el viernes 6 de noviembre, estuvo marcada por un mensaje que combinó referencias históricas, definiciones políticas y pronunciamientos sobre cuestiones centrales de la doctrina católica.

La llegada del Pontífice tuvo un significado especial: fue la primera visita de un Papa a Uruguay desde 1988. El presidente Yamandú Orsi lo recibió en Montevideo, en una ceremonia realizada en la Plaza Independencia, frente al monumento a José Gervasio Artigas.

Sin embargo, el momento más significativo llegó cuando León XIV comenzó a desarrollar su discurso. Eligió utilizar las figuras representadas en el monumento al prócer uruguayo para establecer un paralelismo entre la historia nacional y los desafíos actuales de la sociedad.

La vida desde la concepción, uno de los mensajes centrales

En un país donde el aborto está legalizado desde 2012, el Papa introdujo una reflexión que no pasó inadvertida. Sin pronunciar directamente la palabra aborto, defendió expresamente la dignidad de quien todavía no nació.

«Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece».

La referencia fue una reafirmación de la posición histórica de la Iglesia Católica respecto de la protección de la vida desde sus comienzos.

Pero el mensaje no quedó limitado al embarazo. León XIV también habló sobre las personas que atraviesan enfermedades terminales, sufren discapacidades o pierden autonomía.

En un contexto en el que Uruguay cuenta con una legislación sobre muerte asistida, el Pontífice defendió el acompañamiento, los cuidados y la asistencia sanitaria, sin mencionar expresamente la eutanasia.

Su planteo fue que ninguna persona pierde su dignidad por encontrarse enferma, sufrir o depender de los demás.

Artigas y una advertencia para quienes gobiernan

Otro de los aspectos destacados del discurso fue la utilización de la figura de José Gervasio Artigas como referencia para hablar del ejercicio del poder.

León XIV recordó una de las expresiones más conocidas del prócer uruguayo, pronunciada en 1813, para establecer que la autoridad política no constituye un privilegio personal, sino una responsabilidad frente a la ciudadanía.

«La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común».

El Papa agregó que el poder debe ejercerse respetando el orden jurídico, la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos.

La referencia tiene una dimensión que excede las fronteras uruguayas. Es un mensaje dirigido a los gobernantes de cualquier país: el poder no puede convertirse en un instrumento de beneficio personal ni alejarse de las necesidades de la sociedad.

También reivindicó la democracia uruguaya y sus cuatro décadas de continuidad institucional, destacando la importancia de la participación ciudadana y el respeto por las instituciones.

Orsi reconoció el papel social de la Iglesia

Por su parte, Yamandú Orsi ofreció una bienvenida en la que combinó elogios al Pontífice con un reconocimiento de las dificultades que atraviesa Uruguay.

El mandatario mencionó especialmente la pobreza infantil, los problemas de salud mental entre niños y adolescentes y la soledad que afecta a numerosos adultos mayores.

También sostuvo que el Estado no puede resolver por sí solo todos los problemas de una sociedad y destacó la tarea que desarrolla la Iglesia en los barrios, las cárceles, la educación y la asistencia a los sectores más vulnerables.

«Tenemos claro, santidad, que en esta construcción conjunta que es el Uruguay, la Iglesia ha sido un pilar fundamental».

Orsi también recordó el papel de la Iglesia durante la dictadura uruguaya y su contribución a la defensa de los derechos humanos.

El presidente buscó transmitir una imagen de convivencia democrática, diálogo y respeto por las diferencias políticas y religiosas.

Un mensaje para toda América Latina

La primera jornada de León XIV dejó en claro que su visita no será solamente un acontecimiento religioso.

El Pontífice aprovechó su llegada para plantear cuestiones que atraviesan el debate contemporáneo: la protección de la vida, la dignidad humana, el acompañamiento de los enfermos, la responsabilidad de los gobernantes, la pobreza y el futuro de las nuevas generaciones.

También defendió el carácter laico del Estado uruguayo, señalando que esa condición debe garantizar la convivencia entre creyentes y no creyentes, sin impedir que las comunidades religiosas participen de la vida pública y contribuyan al bien común.

La visita continuará con distintas actividades religiosas e institucionales antes de que el Papa prosiga su recorrido apostólico por Argentina y Perú.

León XIV eligió comenzar su recorrido sudamericano con un mensaje contundente: la política debe estar al servicio de las personas, la vida humana merece protección y ninguna sociedad puede construirse dejando atrás a los más vulnerables.