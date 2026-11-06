El Concejo de Rafaela puso la mirada en la llegada del papa León XIV, pero el Hospital desató un fuerte cruce político

Resumen

La llegada del papa León XIV: el Concejo declaró de Interés Municipal su próxima visita a la Argentina. Monseñor Pedro Torres recibió la distinción y pidió recuperar el espíritu de fraternidad, hospitalidad y compromiso con la paz.

Zona Joven: se aprobó por unanimidad la creación de un espacio recreativo para adolescentes y jóvenes en el Parque APADIR, iniciativa surgida de estudiantes de la Escuela Domingo de Oro.

El Hospital Jaime Ferré, en el centro de la polémica: un pedido de informes sobre la falta de médicos y especialistas provocó fuertes cuestionamientos al gobierno provincial.

Cruces políticos por la salud pública: el justicialismo denunció carencias de profesionales, mientras el oficialismo defendió las inversiones realizadas y La Libertad Avanza cuestionó los salarios médicos y las prioridades presupuestarias.

Seguridad y accesibilidad: el cuerpo también avanzó con propuestas para mejorar las condiciones de seguridad de los espacios deportivos y elaborar un protocolo de accesibilidad urbanística.

León XIV y un mensaje que busca unir a los argentinos: el Concejo declaró de Interés Municipal su visita al país

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina tuvo un espacio destacado en la sesión de este jueves del Concejo Municipal de Rafaela. Después del reconocimiento realizado a Mauro Agostini, los ediles abordaron una iniciativa del bloque justicialista destinada a declarar de Interés Municipal la llegada del Santo Padre, considerando su trascendencia espiritual, cultural, social e institucional.

La propuesta pone el acento en el significado que podría adquirir la presencia del Pontífice en el país, no solamente para la comunidad católica, sino también como una oportunidad para promover valores que atraviesan las diferencias religiosas y políticas: la paz, el diálogo, la solidaridad, la fraternidad y el encuentro entre los argentinos.

El concejal Juan Senn, encargado de presentar y fundamentar el proyecto, manifestó su satisfacción por impulsar una iniciativa que, según explicó, tiene un significado que excede ampliamente lo religioso.

Senn consideró que la visita de León XIV llega en un momento particularmente complejo, marcado por divisiones, enfrentamientos y dificultades para encontrar puntos de encuentro en la sociedad.

En ese sentido, planteó que la Argentina necesita recuperar la capacidad de escucharse, respetar las diferencias y construir objetivos comunes. Expresó su deseo de que la presencia del Papa permita dejar de lado las confrontaciones y renovar la confianza en el futuro del país.

Desde el oficialismo, Juan Scavino acompañó el espíritu de la propuesta y coincidió en destacar el valor de la esperanza, estrechamente vinculada con la fe.

El edil sostuvo que la llegada del Pontífice podría representar un punto de inflexión en la manera de abordar las diferencias, no necesariamente para eliminarlas, sino para hacerlo desde una perspectiva más humana, comprensiva y respetuosa de la dignidad de las personas.

También intervino Milagros Zafra, de La Libertad Avanza, quien resaltó el carácter histórico de la visita y su particular significado para quienes profesan la fe católica.

La concejal consideró que este acontecimiento puede convertirse en una invitación a la reflexión personal, a revisar las propias conductas y a pensar de qué manera cada uno puede contribuir a mejorar la sociedad. También destacó la importancia de transformar el mensaje del Papa en acciones concretas de ayuda y solidaridad hacia los demás.

Monseñor Torres: «La hospitalidad nos salva»

Uno de los momentos más significativos de este tramo de la sesión se produjo con la presencia de monseñor Pedro Torres, quien se acercó al recinto para recibir el reconocimiento, agradecer la invitación y destacar el valor institucional del Concejo como ámbito de representación de las distintas expresiones que conviven en Rafaela.

El obispo manifestó la emoción que genera la posibilidad de recibir al Santo Padre y compartió una reflexión bíblica sobre la hospitalidad de Abraham, a partir de un pasaje del Génesis.

Su mensaje estuvo atravesado por una idea central: la necesidad de abrir las puertas y los corazones para recibir al otro.

«La hospitalidad le cambió la vida a Abraham. La hospitalidad nos salva», expresó, antes de señalar que el mensaje de León XIV debe llegar al corazón de todos los argentinos.

Torres destacó especialmente el gesto del Papa de viajar a nuestro país, incluso asumiendo los esfuerzos que implica el traslado, y manifestó su deseo de que los argentinos puedan hacerlo sentir recibido y acompañado.

En uno de los pasajes más emotivos de su intervención, sostuvo que la visita no está destinada exclusivamente a los católicos, sino a todo el pueblo argentino.

«El Papa viene a visitar a todo el pueblo argentino y a decirnos que trabajemos por la paz y que miremos a Jesús», expresó.

También invitó a recuperar la fraternidad y el compromiso colectivo para construir una sociedad diferente.

«Es posible un mundo distinto, un mundo en paz, y tenemos que trabajarlo como hermanos», manifestó.

Finalmente, agradeció el gesto del Concejo Municipal y consideró que el reconocimiento constituye una demostración de hospitalidad que habla bien de la comunidad rafaelina.

El obispo también compartió detalles de las actividades que tenía previstas para los próximos días en Buenos Aires y Córdoba.

La declaración de Interés Municipal adquiere así una dimensión que va más allá de una distinción protocolar. En un escenario nacional atravesado por tensiones políticas y sociales, la eventual llegada de León XIV representa una oportunidad para instalar un mensaje de unidad, diálogo y convivencia, valores que estuvieron presentes en las intervenciones de todos los bloques.

Zona Joven: un proyecto de estudiantes que consiguió respaldo unánime

Otro de los asuntos relevantes de la sesión fue la aprobación de la ordenanza que establece la creación de Zona Joven, un espacio recreativo destinado a adolescentes y jóvenes que funcionará en el inmueble ubicado dentro del Parque APADIR, sobre avenida Italia.

La iniciativa, impulsada por los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico, tiene su origen en el programa Concejo Joven 2025 y fue elaborada por alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria N.º 204 Domingo de Oro, varios de los cuales estuvieron presentes durante el tratamiento legislativo.

El proyecto apunta a recuperar y poner en funcionamiento un lugar de encuentro, recreación y socialización, con actividades que incluyan propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

La intención es que el espacio permanezca abierto durante toda la semana, con horarios ampliados los fines de semana y feriados.

Al presentar la iniciativa, Carla Boidi destacó el trabajo de los estudiantes y explicó que el proyecto responde a una necesidad concreta: la falta de ámbitos adecuados para que los jóvenes puedan encontrarse y desarrollar actividades.

La concejal remarcó que la ubicación elegida resulta estratégica por su cercanía con el centro de la ciudad y diferentes establecimientos educativos.

También aclaró que la propuesta contempla reglas de funcionamiento, responsabilidades para quienes estén a cargo y mecanismos de control municipal. Entre las alternativas previstas figura la posibilidad de instrumentar su explotación mediante un contrato de concesión.

Boidi valoró especialmente que el Concejo haya podido incorporar sugerencias de los distintos bloques y alcanzar acuerdos sobre las modificaciones, incluida la eliminación de un artículo relacionado con el financiamiento.

Finalmente, felicitó a los estudiantes y a su docente por haber transformado una inquietud juvenil en una propuesta concreta para la ciudad.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, Milagros Zafra planteó algunas advertencias sobre las dificultades que podría presentar su puesta en marcha.

La edil señaló que el inmueble necesita importantes inversiones debido al estado de deterioro en el que se encuentra y advirtió que ese factor podría desalentar a eventuales interesados en hacerse cargo de la concesión.

Por ese motivo, pidió prestar especial atención al proceso licitatorio y contemplar la posibilidad de que no aparezcan oferentes dispuestos a asumir los costos de recuperación y funcionamiento.

Aunque reconoció las buenas intenciones de la iniciativa, consideró que el Concejo deberá seguir de cerca su implementación para evitar que las dificultades administrativas o económicas terminen frustrando el proyecto.

El nuevo Hospital Jaime Ferré, bajo la lupa: denuncias por falta de médicos y fuertes cruces políticos

El tramo más áspero de la sesión llegó con el tratamiento de un proyecto de resolución presentado por el justicialismo, mediante el cual se solicita a la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, información detallada sobre la disponibilidad de recursos humanos en el Hospital Regional Rafaela Dr. Jaime Ferré.

La iniciativa se sustenta en las dificultades que, según sus impulsores, vienen manifestando pacientes y trabajadores del establecimiento: demoras para conseguir turnos, falta de especialistas y problemas para garantizar una atención adecuada frente a las demandas cotidianas.

La concejal Valeria Soltermam fue la encargada de defender el pedido y realizó una exposición con fuertes críticas a las autoridades hospitalarias y al gobierno provincial.

La edil cuestionó que, en lugar de concentrarse en resolver las dificultades del establecimiento, las autoridades se preocuparan por conocer de dónde provenía la información sobre los problemas denunciados.

Entre las situaciones mencionadas enumeró la renuncia de la jefa de internación pediátrica, la próxima jubilación del doctor Avedano y la falta de reemplazos para cubrir distintas especialidades.

También denunció que durante un fin de semana la guardia no habría contado con un médico clínico y mencionó dificultades para conseguir traumatólogos de adultos y pediátricos, neurólogos y cardiólogos infantiles.

Soltermam agregó que el Hospital cuenta con una sola endocrinóloga y una sola oncóloga, situación que, a su entender, genera una dependencia excesiva de profesionales cuya ausencia podría dejar sin atención a numerosos pacientes.

La concejal también cuestionó las demoras para realizar estudios médicos y las dificultades que enfrentan quienes necesitan derivaciones a la ciudad de Santa Fe.

En otro tramo de su exposición, recordó que las autoridades hospitalarias habían asumido el compromiso de establecer una mesa de trabajo con el Concejo Municipal, pero que ese espacio nunca terminó de concretarse.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a los anuncios realizados durante la inauguración del nuevo edificio, cuando se había hablado de incorporar 80 médicos, 90 enfermeros y 30 trabajadores administrativos.

«O mintieron descaradamente o gestionaron pésimo», disparó Soltermam.

La edil responsabilizó directamente al gobernador Maximiliano Pullaro por la situación y sostuvo que la atención pediátrica constituye una preocupación central, debido a que el Hospital representa una referencia fundamental para los aproximadamente 30.000 niños de Rafaela.

El oficialismo defendió la inversión y pidió responsabilidad en las críticas

La respuesta del oficialismo llegó a través de Juan Scavino, quien anticipó que acompañaría el pedido de informes, aunque cuestionó algunos de los términos utilizados durante la exposición justicialista.

El concejal reconoció que existen aspectos que deben mejorarse, pero pidió analizar las dificultades dentro del contexto que implica poner en funcionamiento un establecimiento de semejante dimensión tecnológica y sanitaria.

Scavino defendió la decisión del gobierno provincial de completar la obra y asumir responsabilidades que, según manifestó, no fueron atendidas por el Gobierno nacional.

Reconoció que todavía quedan cuestiones pendientes, aunque rechazó la caracterización de un Hospital completamente abandonado.

«Falta, y mucho, pero no hay un desamparo», sostuvo.

Durante su intervención también aportó datos sobre consultas, internaciones, especialidades médicas, rotación de camas y funcionamiento del área de Pediatría.

Además, recordó que Rafaela cuenta con otra alternativa para la atención pediátrica a través de la guardia de la Clínica Sagrado Corazón.

Zafra apuntó contra los salarios médicos y los gastos del Gobierno provincial

La concejal de La Libertad Avanza, Milagros Zafra, incorporó otro elemento al debate: las condiciones laborales y económicas de los profesionales de la salud.

La edil consideró que resulta difícil conseguir y retener especialistas cuando las remuneraciones no guardan relación con las responsabilidades que implica ejercer la medicina.

En ese contexto, mencionó ingresos mensuales de aproximadamente 1.200.000 pesos para determinados profesionales y cuestionó las prioridades presupuestarias de la administración provincial.

También hizo referencia al déficit financiero de Santa Fe y comparó los recursos destinados a publicidad oficial con las necesidades del sistema sanitario.

Zafra planteó que la construcción del nuevo edificio constituye un avance importante, pero advirtió que un Hospital moderno pierde buena parte de su sentido si no cuenta con los médicos y especialistas necesarios para atender a la población.

Asimismo, cuestionó el gasto destinado a determinados espectáculos y actividades oficiales, al considerar que esos recursos podrían haberse utilizado para mejorar las condiciones de contratación del personal sanitario.

«Con los impuestos que pagamos, nos merecemos una mejor atención en salud», sostuvo.

Soltermam insistió: «Rafaela está desamparada en salud pública»

Lejos de dar por terminado el intercambio, Soltermam volvió a intervenir para ratificar sus denuncias y desafiar a las autoridades hospitalarias a presentarse en el Concejo para responder a los cuestionamientos.

La concejal insistió en que la discusión no debe quedar atrapada en las diferencias partidarias, porque detrás de cada problema existen pacientes y familias que necesitan respuestas concretas.

Por su parte, Paz Caruso puso el foco en la distancia entre las expectativas generadas por la inauguración del nuevo Hospital y la experiencia cotidiana de algunos usuarios.

La edil señaló que la apertura del edificio había despertado grandes expectativas en la comunidad, pero que existen vecinos que manifiestan recibir una atención peor que la que tenían anteriormente.

Consideró que esa contradicción representa un fracaso de la política pública, especialmente cuando se dispone de infraestructura y tecnología de primer nivel, pero no se logra traducirlas en mejores prestaciones.

También pidió que el Municipio incorpore esta problemática a su propia agenda de trabajo.

Finalmente, el pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

Al fundamentar su voto, Maximiliano Postovit también hizo referencia a lo que consideró dificultades de gestión y conducción institucional dentro del establecimiento sanitario.

El debate dejó expuesta una preocupación compartida por los distintos sectores políticos: el desafío de transformar la inversión en infraestructura hospitalaria en una mejora concreta y sostenida de la atención médica.

Reclaman mayores controles de seguridad en los espacios deportivos

Otro de los asuntos tratados fue una minuta presentada por el bloque justicialista, que solicita al Departamento Ejecutivo establecer medidas de seguridad para los equipamientos deportivos y recreativos distribuidos en la ciudad.

La propuesta contempla controles periódicos, sistemas adecuados de anclaje y sujeción, protección y mantenimiento de las instalaciones, con el propósito de reducir los riesgos de accidentes.

Maximiliano Postovit explicó que el planteo requiere coordinación entre distintas dependencias municipales y también la participación de instituciones educativas, clubes y la Comisión Asesora del Deporte Municipal.

El objetivo, señaló, es garantizar que niños y jóvenes puedan utilizar los espacios públicos en condiciones seguras.

Desde el oficialismo, Scavino manifestó su coincidencia con la iniciativa y mencionó algunas intervenciones que ya se vienen realizando, entre ellas el reemplazo de tableros de básquet en diferentes barrios.

No obstante, valoró la posibilidad de establecer mecanismos preventivos que permitan detectar problemas antes de que se produzcan accidentes.

Accesibilidad urbana: buscan establecer criterios comunes para toda la ciudad

La sesión concluyó con el tratamiento de otra iniciativa impulsada por Carla Boidi y Lisandro Mársico, orientada a desarrollar un Protocolo de Acción para el Diseño y la Planificación de la Accesibilidad Urbanística.

La propuesta busca unificar criterios y actualizar las pautas de intervención en los espacios públicos, tomando como referencia las normas vigentes y los principios de accesibilidad universal.

Boidi sostuvo que la accesibilidad no debe entenderse exclusivamente como una cuestión de infraestructura, sino fundamentalmente como una garantía de derechos, autonomía e igualdad de oportunidades.

En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar criterios de diseño universal desde el comienzo de cada proyecto urbano, evitando que las adaptaciones para personas con discapacidad o movilidad reducida se conviertan en soluciones posteriores.

Paz Caruso coincidió con la importancia del planteo, aunque recordó que todavía existen obras pendientes en la ciudad.

Como ejemplo, mencionó los cruces peatonales alrededor de la Plaza 25 de Mayo, donde consideró que todavía deben completarse intervenciones vinculadas con la inclusión y la construcción de rampas.

La concejal pidió que esas obras no pierdan prioridad dentro de la agenda municipal y que se avance hasta completar las mejoras necesarias.

Una sesión con distintos mensajes y una discusión de fondo. La llegada del papa León XIV permitió que el Concejo abriera un espacio de reflexión sobre la paz, la convivencia y la necesidad de recuperar los vínculos sociales. Sin embargo, el debate sobre el Hospital Jaime Ferré volvió a poner sobre la mesa una cuestión mucho más inmediata para los vecinos: la distancia que puede existir entre contar con una infraestructura sanitaria moderna y garantizar que todos tengan acceso efectivo a los profesionales y servicios que necesitan.