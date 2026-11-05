Tercer encuentro del Ciclo de charlas sobre pensamiento contemporáneo

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela invita a participar del segundo encuentro del ciclo de charlas "Mensajes en una botella" que brindará la disertante Lic. Ana Davicino en el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi".



El mismo será el próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00, con entrada libre y gratuita. El título en esta ocasión es: "El futuro era posible. La Unidad Popular en Chile y la imaginación de otros mundos".



La invitación es para reflexionar sobre esa experiencia política que intentó construir un futuro diferente sin renunciar a la democracia. Allende, la cultura, la vida cotidiana y una pregunta que vuelve: ¿qué ocurre cuando una sociedad se atreve a imaginar que puede vivir de otra manera?



"Mensajes en una botella" es un ciclo de seis encuentros que propone recuperar autores, obras y experiencias que, producidas en otros momentos históricos, continúan interrogando nuestro presente.



La propuesta toma como punto de partida la imagen de los mensajes arrojados al mar dentro de una botella: ideas que atraviesan el tiempo, cambian de contexto y encuentran nuevos lectores. A partir de esta metáfora, el ciclo busca establecer diálogos entre distintas épocas y pensar problemas actuales desde la filosofía, el arte, la literatura, la política y la cultura.



El último encuentro presencial será el 19 de noviembre. Los dos encuentros restantes serán virtuales en fechas a confimar. Las charlas son gratuitas y estan abiertas al público general.



El ciclo busca convertir al museo en un espacio no solo de contemplación y circulación de obras, sino también de producción de pensamiento, encuentro y debate, poniendo en diálogo las prácticas artísticas con la filosofía, la historia y los problemas de nuestro presente.



Está organizado por Colectivo Z y Espacio Cultural El Bodegón, con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.