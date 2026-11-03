Rafaela sumará casi 1.000 luces led más gracias al ahorro en la licitación de alumbrado público

En ese marco, la Municipalidad de Rafaela ampliará en un 20% la compra de luminarias LED adjudicadas en la licitación de Obras Menores 2025, incorporando 992 equipos más a las 7.193 previstas originalmente para el recambio de alumbrado en 42 barrios.



La medida, dispuesta por Decreto N° DFC-2026-1295, comprende 620 luminarias de 19.000 lúmenes Tipo 1 y 372 luminarias Tipo 2, por un total de $175.484.800, a la firma Fonseca Valentín, manteniendo las mismas condiciones de precio, plazo y calidad de la licitación original.



Al respecto, el intendente Leonardo Viotti destacó: "Esto es lo que pasa cuando hay austeridad y se administran bien los recursos. Compramos por debajo del presupuesto y en lugar de guardar esa diferencia, la volvemos a invertir en más luminarias para los rafaelinos. Es el sobrante de una buena compra que se transforma en más obras".



"Hoy nos pasa algo que hace mucho no pasaba: empresas que antes no querían venderle al Municipio porque no cobraban, hoy quieren vendernos y nos compiten con precios más bajos. Cuando el Estado es previsible y paga bien, el mercado responde con mejores precios. Y ese ahorro le vuelve directamente al vecino", sumó.



La incorporación de estos 992 equipos permitirá acelerar el Plan de Reconversión a LED que ya se ejecuta en barrios como Mosconi y 30 de Octubre, y que tiene como objetivo central avanzar hacia una Rafaela 100% LED, con más seguridad, mayor visibilidad nocturna y menor consumo energético.