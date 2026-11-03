Rafaela sumará casi 1.000 luces led más gracias al ahorro en la licitación de alumbrado público

Rafaela sumará casi 1.000 luces led más gracias al ahorro en la licitación de alumbrado públicoRAFAELA03 de noviembre de 2026Ana COHEN
En ese marco, la Municipalidad de Rafaela ampliará en un 20% la compra de luminarias LED adjudicadas en la licitación de Obras Menores 2025, incorporando 992 equipos más a las 7.193 previstas originalmente para el recambio de alumbrado en 42 barrios.
La medida, dispuesta por Decreto N° DFC-2026-1295, comprende 620 luminarias de 19.000 lúmenes Tipo 1 y 372 luminarias Tipo 2, por un total de $175.484.800, a la firma Fonseca Valentín, manteniendo las mismas condiciones de precio, plazo y calidad de la licitación original.
Al respecto, el intendente Leonardo Viotti destacó: "Esto es lo que pasa cuando hay austeridad y se administran bien los recursos. Compramos por debajo del presupuesto y en lugar de guardar esa diferencia, la volvemos a invertir en más luminarias para los rafaelinos. Es el sobrante de una buena compra que se transforma en más obras".
"Hoy nos pasa algo que hace mucho no pasaba: empresas que antes no querían venderle al Municipio porque no cobraban, hoy quieren vendernos y nos compiten con precios más bajos. Cuando el Estado es previsible y paga bien, el mercado responde con mejores precios. Y ese ahorro le vuelve directamente al vecino", sumó.
La incorporación de estos 992 equipos permitirá acelerar el Plan de Reconversión a LED que ya se ejecuta en barrios como Mosconi y 30 de Octubre, y que tiene como objetivo central avanzar hacia una Rafaela 100% LED, con más seguridad, mayor visibilidad nocturna y menor consumo energético.