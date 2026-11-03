El descargo de Santiago Maratea después de que le exigieran rendir cuentas de una colecta

Santiago Maratea salió a responder a las versiones sobre las demandas judiciales vinculadas con la colecta que organizó para construir un refugio de perros. A través de un video, negó haberse ausentado de las mediaciones y aclaró que todavía no recibió una notificación formal por la causa que le exige rendir cuentas sobre el dinero recaudado.

“Se está diciendo que me hicieron demandas y mediaciones y que yo nunca me presenté. Eso es mentira”, comenzó en su descargo. Luego, fue contundente: “Yo no me escondo de nada, me presento donde quieran. No tengo ningún problema”.

Según explicó, participó de dos mediaciones por daños y perjuicios e incluso aseguró que él mismo había iniciado una de ellas. Además, cuestionó a la periodista Fernanda Iglesias por difundir esa información y la acusó de no haber respondido a una demanda que, según afirmó, él le habría iniciado.

El punto central de su explicación estuvo relacionado con una presentación judicial más reciente. Maratea sostuvo que la demanda para exigirle una rendición de cuentas todavía no le fue notificada, ya que, de acuerdo con su versión, el juez aún no había dispuesto el traslado correspondiente.

“Me estoy enterando de que se me hizo una demanda porque lo pusieron en los medios hoy. Grave error, porque ahora me da la oportunidad a mí de presentarme espontáneamente”, planteó.

En ese sentido, aseguró que su abogado ya estaba preparando esa presentación y remarcó que no tenía inconvenientes en explicar qué destino tuvo el dinero recaudado durante la colecta.