Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras imágenes oficiales de su casamiento y se mostraron felices y enamorados. La pareja publicó una serie de fotografías en las redes sociales para celebrar el comienzo de esta nueva etapa y agradecer los mensajes de cariño que recibieron.

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. Para cerrar el mensaje, agregó una frase que despertó el entusiasmo de sus seguidores: “Aguante el amor”.

En las imágenes, la artista aparece posando junto a su flamante esposo, en distintos momentos de la celebración. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones de sus fanáticos, que celebraron la unión de la pareja.

“Muchas felicidades”, “Qué emoción”, “Vivan los novios”, “Aguante el amor” y “Aguante ustedes” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre las respuestas.

Se trata de las primeras fotos oficiales del casamiento, que se llevó a cabo este sábado en el barrio porteño de San Telmo. La celebración contó con un estricto operativo de seguridad para preservar la intimidad de los recién casados y evitar que trascendieran detalles antes de que ellos mismos decidieran compartirlos.