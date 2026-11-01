Así fue el tenso cruce que desató el escándalo entre la China Ansa y Santiago Maratea

Santiago Maratea y China Ansa protagonizaron un fuerte intercambio en PH, Podemos Hablar (Telefe), durante una de las dinámicas del programa. La conversación comenzó con una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer, pero subió de tono cuando la periodista mencionó el refugio de perros y cuestionó qué había ocurrido con esa iniciativa.

El episodio se produjo durante el segmento del «frente a frente», en el que los invitados deben ponerse en el lugar del otro y responder preguntas. En ese contexto, Ansa le planteó a Maratea: «Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?».

El influencer aseguró que no tenía ningún reclamo para hacerle a sí mismo. «No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos», respondió. Ante la insistencia de la conductora, agregó: «Le diría “gracias”. ¿Es muy descabellada mi respuesta?».

Sin embargo, Ansa volvió sobre el tema y mencionó específicamente la campaña para construir un refugio de perros, que, según señaló, había quedado inconclusa. Esa referencia modificó el tono de la charla.

El cuestionamiento de Maratea a la investigación de China Ansa

«¿Vos sos periodista, no?», le preguntó Maratea. La conductora intentó aclarar el sentido de su intervención: «Solamente estoy preguntando. No te estoy acusando de absolutamente nada».

Pero el influencer insistió en conocer cómo había investigado el caso y cuestionó el trabajo periodístico: «Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas», lanzó.

Ansa le respondió que interpretaba sus palabras como una acusación y defendió su consulta: «Vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta».

La discusión continuó cuando Maratea quiso saber qué trabajo había realizado la periodista para informarse sobre el refugio. «¿Qué hiciste? ¿Qué trabajo hiciste, perdón?», retrucó.

Además, sostuvo que, si profundizaban en el tema, Ansa no tendría demasiada información sobre lo ocurrido. «Seguramente, China, si nos ponemos realmente, si hubiese tiempo, que obviamente en la tele nunca hay, a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada», afirmó.

La conductora explicó que su intención había sido invertir los roles y darle la posibilidad de expresar un agradecimiento a quienes colaboraron con sus campañas. «Mi idea era cambiar de roles. Era una oportunidad para decirte a vos algo lindo. Lo sentiste malintencionado», señaló.

Maratea, por su parte, consideró que la periodista había insistido porque su primera respuesta no era la que esperaba. «La primera pregunta que hiciste la respondí y la segunda también. Pero seguiste un poco más allá, China. Dale, tampoco nos hagamos los inocentes», manifestó.

"La China": Por el cruce de la China Ansa con Santi Maratea en #PodemosHablar https://t.co/yAKXP8xRjB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

El momento de mayor tensión entre China Ansa y Santiago Maratea

En otro tramo de la conversación, el influencer se dirigió a Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, y explicó que sentía que debía defenderse de versiones que, según su mirada, no reflejaban lo ocurrido.

«Me estás hablando de algo que simplemente no es. Entonces, ir a defenderme para mí va a ser muy difícil, porque tengo que contar toda una historia», expresó.

Ansa propuso retomar la dinámica desde el planteo inicial, pero Maratea rechazó la posibilidad de volver atrás y pidió continuar con las preguntas que ya habían surgido.

«No cambiemos nada. Yo respondí, sigo respondiendo y no tengo drama de seguir respondiendo mientras Andy, conductor, me dé el tiempo de hacerlo», sostuvo.

Hacia el final del intercambio, el influencer volvió a cuestionar la actitud de la periodista y le lanzó una frase contundente: «No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano».

Ansa negó haberse arrepentido y explicó por qué había insistido con otra pregunta: «Me dijiste gracias. Después me dijiste: “¿No te resulta mi respuesta?”. Y a mí la verdad que sí. Entonces me vi obligada a hacerte otra pregunta, pero la verdad que con gracias estaba bien».