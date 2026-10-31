Emilia Mernes habló sobre su futuro con Duki y reveló qué piensa de una posible propuesta de casamiento

Emilia Mernes habló sobre la posibilidad de casarse con Duki y sorprendió al revelar que le gustaría dar ese paso junto al cantante. La artista visitó un ciclo de streaming y respondió sin vueltas cuando le preguntaron por sus planes a futuro con su pareja, con quien lleva casi seis años de relación. De regreso en la música y después de celebrar sus 30 años, también compartió detalles de su historia de amor y contó cómo hacen para mantener el vínculo en medio de sus exigentes carreras profesionales.

Emilia Mernes habló por primera vez sobre la posibilidad de casarse con Duki

Emilia Mernes y Duki atraviesan una etapa consolidada de su relación, después de casi seis años juntos. Los artistas lograron construir una pareja en la que combinan sus proyectos musicales con una vida compartida. En ese contexto, la cantante se refirió a la posibilidad de pasar por el altar y dejó en claro que la idea le genera mucha ilusión.

La artista, que cumplió 30 años días atrás, visitó el estudio de Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga, donde conversó sobre su presente sentimental y sus proyectos personales. Allí reconoció que, después de tanto tiempo en pareja, es natural comenzar a imaginar nuevos planes para el futuro.

"Estoy en pareja hace mucho tiempo y uno empieza a proyectar también en el amor. Hace cinco años y medio ya que salimos, vamos para seis, largo", contó al hablar de su historia con el referente del trap argentino.

Cuando le preguntaron directamente si se casaría con Duki, Emilia no dudó en expresar sus ganas de dar ese paso, aunque aclaró que ambos están concentrados en sus respectivos proyectos.

"Me encantaría, pero los dos también estamos con muchas cosas, los dos estamos haciendo un proyecto cada uno y tenemos que estar alineados y los dos sabemos cuándo será el momento, ya encontraremos algún hueco para hacerlo", explicó.

Sin embargo, hubo una frase que despertó la ilusión de sus seguidores y dejó abierta la posibilidad de una futura propuesta matrimonial: "Si le nace la propuesta, yo recontra feliz".

Entre risas, la cantante también se refirió a las expectativas que podría generar una eventual boda y aclaró que no imagina una celebración demasiado ostentosa. "Siento que la gente imagina que él va a bajar de un helicóptero y no somos tan ostentosos, es mucho más sencillo", comentó.

Cómo comenzó la historia de amor entre Emilia Mernes y Duki

Durante la entrevista, Emilia también recordó los comienzos de su relación con Duki y contó cómo surgió la conexión entre ambos. Según relató, la química fue inmediata y, desde aquel primer acercamiento, el vínculo no dejó de crecer.

"La primera vez que nos dimos un beso como que nunca más nos separamos. Fue algo así, instantáneo: química, piel. Es la mejor persona del mundo, somos muy compañeros", expresó con una sonrisa.

Por otra parte, la artista explicó cómo logran encontrar momentos para compartir a pesar de sus compromisos laborales y las exigencias de sus respectivas carreras. En ese sentido, destacó que trabajar en el mismo ambiente les permite comprender mejor las responsabilidades y los tiempos del otro.

"Obvio los dos tenemos vidas a full, pero siento que lo que nos une mucho es que los dos vivimos de lo mismo y nos entendemos, pero sí es una vida muy sencilla. Disfrutamos de las cosas simples", manifestó.

Por último, Emilia describió a Duki como una persona romántica, cariñosa y atenta, y destacó los pequeños gestos cotidianos que hacen especial su relación.

"Es romántico y cariñoso, muy presente y detallista. Me cuida mucho. Ayer me saqué una foto con mi papá y con él y son los dos hombres que me cuidan y me dan seguridad, esas cosas me conmueven", concluyó.

De esta manera, la cantante dejó en claro que casarse con Duki es uno de sus deseos, aunque ambos prefieren avanzar a su propio ritmo y esperar el momento indicado. Mientras tanto, sus declaraciones alimentaron la expectativa de sus seguidores sobre una posible propuesta matrimonial.