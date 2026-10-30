Pullaro y el socialismo profundizan sus diferencias por la agenda de seguridad en Santa Fe

La discusión por las nuevas leyes de seguridad volvió a exponer las tensiones internas dentro de Unidos. La disputa entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el socialismo ya no pasa únicamente por el contenido de los proyectos, sino también por quién conduce la agenda política de la coalición.

Una interna que va más allá de las leyes

La demora en el tratamiento legislativo de las iniciativas de seguridad profundizó las diferencias entre el mandatario provincial y el Partido Socialista, uno de los principales socios de Unidos. Desde ese espacio interpretan la presión del oficialismo como un intento de disciplinamiento político.

En la UCR y en el entorno de Pullaro, en cambio, consideran que tomar distancia del gobernador en materia de seguridad representa un error estratégico. Se trata de uno de los principales ejes de gestión y de uno de los temas que mayor impacto tiene sobre la opinión pública, atravesada por la preocupación por la violencia.

De esta manera, la discusión excede los aspectos técnicos de las iniciativas y abre un interrogante sobre el liderazgo dentro del frente, su orientación política y su posicionamiento frente al Gobierno nacional, en un escenario de creciente sintonía entre la Casa Gris y la administración libertaria.

La relación con Milei suma tensión

La cercanía política entre Pullaro y el Gobierno nacional agrega un nuevo elemento de conflicto con el socialismo, que observa con preocupación la posibilidad de quedar asociado a un giro más conservador en materia de seguridad y ejercicio del poder.

El desenlace de esta disputa podría condicionar el funcionamiento de Unidos y marcar el escenario político santafesino durante los próximos meses.

Mientras tanto, distintos sectores de la coalición siguen con preocupación el desgaste público del frente. Una discusión que, por ahora, parece desarrollarse más en el terreno de las declaraciones y la exposición pública que en los ámbitos reservados de negociación política.