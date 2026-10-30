Diputados de Santa Fe aprobó cambios en la Defensa Pública y postergó el debate sobre las nuevas herramientas de seguridad

La Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con una serie de iniciativas vinculadas al sistema judicial y la seguridad pública. Durante la sesión, sancionó una ley que modifica un artículo y crea ocho cargos en el sistema de la Defensa Pública Penal, aprobó con modificaciones un proyecto del Poder Ejecutivo para combatir la comercialización de celulares robados y postergó el tratamiento de la reforma denominada “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”.

Este último proyecto, que contempla modificaciones a seis leyes, quedó pendiente, en principio, por una semana, debido a las diferencias que surgieron durante su discusión en el oficialismo.

Diferencias dentro de Unidos frenaron la reforma

La iniciativa del Ejecutivo propone cambios en el régimen procesal penal, el sistema penitenciario, la estructura de inteligencia y el programa de recompensas. Además, contempla una ampliación de las facultades policiales para intervenir en situaciones especiales.

Sin embargo, las diferencias entre radicales y socialistas dentro de Unidos impidieron alcanzar un acuerdo para emitir el dictamen necesario y llevar el proyecto al recinto.

El mensaje había sido analizado por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales, que realizaron dos audiencias para escuchar distintas posiciones sobre las modificaciones propuestas.

Pese a esas instancias de debate, la coalición oficialista no logró consensuar una postura común. Durante la sesión de este jueves, Unidos solicitó un cuarto intermedio para demorar la continuidad del tratamiento legislativo.

La oposición anticipó su rechazo

Mientras persisten las diferencias dentro del oficialismo, algunos bloques opositores ya adelantaron su posición frente a la reforma.

Tanto el interbloque justicialista como el Frente Amplio por la Soberanía anticiparon que votarán en contra de la iniciativa del Gobierno provincial.

De esta manera, el proyecto de fortalecimiento de la seguridad pública continuará en discusión parlamentaria y su tratamiento dependerá de la posibilidad de alcanzar acuerdos dentro de Unidos y definir los apoyos necesarios para avanzar con la propuesta.

La sesión dejó así resultados concretos en materia de Defensa Pública Penal y control de celulares robados, pero también expuso las dificultades políticas del oficialismo para consensuar una reforma integral de las herramientas de seguridad.