Lisandro Enrico define su futuro político para 2027: ¿sigue con Pullaro o vuelve al Senado?

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, enfrenta una decisión clave sobre su futuro político: continuar en el Ejecutivo ante una eventual reelección del gobernador Maximiliano Pullaro o regresar a la competencia electoral. Por ahora, ambas alternativas siguen abiertas y una posible vuelta al Senado provincial aparece entre las opciones más concretas.

Cerca del funcionario aseguran que la definición dependerá de dos factores: la decisión que tome Pullaro sobre la conformación de su eventual segundo mandato y las propias aspiraciones políticas de Enrico. La conversación entre ambos será determinante para resolver su lugar dentro de Unidos, el espacio oficialista santafesino. Algunas fuentes esperan una definición antes de fin de año, mientras que otras la ubican en enero, más cerca del cierre de listas.

El Senado, una alternativa concreta

Una de las posibilidades que se analizan es el regreso de Enrico al Senado provincial por el departamento General López, territorio donde construyó buena parte de su trayectoria política y consolidó su respaldo electoral.

En las elecciones de 2023, Enrico obtuvo un amplio triunfo en ese departamento, pero dejó su banca para incorporarse al gabinete de Pullaro. Su lugar fue ocupado por su suplente, Leticia Di Gregorio, quien desde entonces desarrolló su propio recorrido político en la Cámara alta.

Sin embargo, el eventual regreso del ministro al Senado todavía no está definido. Desde su entorno reconocen que también existe la posibilidad de que continúe en el Ejecutivo. Incluso, entre sus allegados consideran que su proyección política podría extenderse a otras candidaturas provinciales.

Pullaro define el armado de Unidos

La discusión sobre el futuro de Enrico forma parte de un escenario político más amplio. Pullaro deberá decidir qué dirigentes conservará en su eventual segundo mandato y cuáles podrían competir en las listas de Unidos para sostener la presencia territorial y legislativa del oficialismo.

En ese esquema, también será relevante la relación con Felipe Michlig, actual referente del Senado provincial, en una Cámara donde confluyen distintos liderazgos del espacio gobernante.

La definición no solo determinará el próximo paso de Enrico, sino que también tendrá implicancias en el equilibrio interno de Unidos y en la distribución de responsabilidades políticas de cara a 2027.

Obra pública y exposición política

Desde el inicio de la gestión de Pullaro, Enrico construyó un perfil propio dentro del gabinete, con protagonismo en la gestión y frecuentes intervenciones públicas. El desarrollo de la obra pública provincial le permitió mantener una presencia sostenida en distintos puntos de Santa Fe, con recorridas por rutas, accesos, infraestructura urbana y proyectos estratégicos.

Esa exposición también fortaleció sus vínculos con intendentes, presidentes comunales y dirigentes territoriales, una red política que puede adquirir mayor relevancia a medida que se acerque el calendario electoral.

A su perfil de gestión se suma un estilo confrontativo frente al Gobierno nacional. Enrico es uno de los funcionarios provinciales que cuestiona con mayor frecuencia la política de obra pública de Javier Milei y la situación de las rutas nacionales.

Este lunes, durante el inicio de una nueva etapa de los trabajos del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, volvió a criticar a la Casa Rosada por el estado de la infraestructura vial nacional.

Con las elecciones de 2027 cada vez más presentes en la agenda política, el futuro de Enrico dependerá de las conversaciones con Pullaro y de la estrategia que Unidos defina para el próximo turno electoral. Por ahora, el regreso al Senado y la continuidad en el Ejecutivo siguen siendo dos caminos posibles.