Rafaela se prepara para recibir una nueva fecha del ciclismo nacional en su flamante velódromo

El nuevo velódromo será escenario de diez días de competencia, del 4 al 14 de noviembre, con la participación de destacados ciclistas nacionales, campeones mundiales e integrantes de la Selección Argentina. La entrada será libre y gratuita.

Rafaela se prepara para vivir diez días a puro ciclismo con la realización de los Campeonatos Argentinos de Pista, en las categorías Élite y Máster. Las competencias se desarrollarán en el nuevo velódromo de la ciudad, una de las obras que dejó como legado la realización de los Juegos Suramericanos 2026.

En la presentación oficial participaron dirigentes, autoridades municipales, entrenadores y representantes del ciclismo local, quienes compartieron sus expectativas de cara a una competencia que reunirá a deportistas de gran trayectoria y a ciclistas que tendrán su primera experiencia en un certamen nacional de pista.

Entre los protagonistas estuvieron Lucas Peretti, campeón mundial de ciclismo máster; Natalia Vera, integrante de la Selección Argentina; Juan Rodríguez, Gerardo Cabrera, Matías Tabin y Eze Serrano. Todos coincidieron en destacar la importancia de contar con una infraestructura de nivel internacional en Rafaela y la posibilidad de competir ante su propio público.

Lucas Peretti, con la ambición de seguir ganando

El campeón mundial de ciclismo máster Lucas Peretti será uno de los nombres destacados de la competencia. Con cuatro participaciones en campeonatos mundiales, el ciclista repasó su trayectoria, que incluyó una etapa en la Selección Argentina y competencias internacionales durante su juventud.

Luego de alejarse de la actividad por cuestiones laborales, regresó al ciclismo en la categoría Máster y volvió a cosechar resultados importantes.

“El año pasado gané dos campeonatos del mundo y, bueno, este año pude retener el título en los 750 metros y una medalla de bronce en velocidad”, contó.

De cara al Argentino, dejó en claro que mantiene intacta su mentalidad competitiva: “Nunca antes de una carrera estás relajado”, afirmó. Y agregó: “El objetivo siempre es ganar”.

Peretti también elogió las características del nuevo escenario deportivo de Rafaela. “Es una pista maravillosa, a mí me gustó muchísimo”, destacó.

Además, valoró el compañerismo que se genera entre los ciclistas y la posibilidad de compartir entrenamientos con integrantes de la Selección Argentina, deportistas experimentados y jóvenes que recién comienzan.

Natalia Vera buscará ampliar su cosecha de medallas

La ciclista Natalia Vera, integrante de la Selección Argentina, expresó su satisfacción por la llegada de una competencia nacional de esta magnitud a Rafaela.

“Traer un campeonato nacional a nuestra ciudad y del nivel que tenemos, la verdad que es hermoso”, manifestó.

La deportista, que participó en distintos eventos internacionales, entre ellos los Juegos Suramericanos, adelantó que buscará continuar ampliando su palmarés en el Campeonato Argentino.

“Como atleta yo de mi parte voy a dar lo mejor en este campeonato argentino”, aseguró. Luego, agregó: “Vamos a ver si sumamos más medallas de oro a mi historial”.

Vera recordó que cuenta con 26 medallas en campeonatos argentinos de categoría Élite y otras 12 obtenidas durante su etapa Junior. Además, posee ocho récords nacionales y aspira a acercarse a las 33 medallas en la categoría Élite.

También hizo hincapié en la importancia de la preparación diaria y el trabajo colectivo. En ese sentido, recordó una enseñanza de su entrenador, Daniel Capella: “Las medallas se las gana en los entrenamientos”.

Los ciclistas locales quieren aprovechar la oportunidad

Juan Rodríguez celebró que la actividad deportiva continúe en Rafaela después de los Juegos Suramericanos y que el velódromo reciba nuevas competencias de relevancia nacional.

“Contento de que esto no haya quedado en los Juegos”, señaló, al destacar el trabajo de dirigentes, entrenadores y colaboradores para mantener activa la infraestructura.

Además, manifestó su deseo de que los representantes locales puedan aprovechar la oportunidad de competir en casa y conseguir buenos resultados. “Tratar de que la mayor cantidad de medallas se queden acá”, expresó.

Para otros ciclistas, el campeonato representará un desafío diferente. Gerardo Cabrera, con experiencia principalmente en mountain bike, rural bike y ruta, tendrá su primera participación en un Argentino de Pista.

“Va a ser mi primera vez que compita en un campeonato argentino de pista”, contó. El deportista se prepara para las pruebas de persecución y 500 metros, con la intención de dar lo mejor y sumar experiencia.

Al comparar las modalidades, destacó que la pista exige otras habilidades y una preparación específica. “Esto es más fino, un ciclismo más estratégico”, explicó.

Cabrera también valoró la ventaja de entrenar en Rafaela sin tener que trasladarse a otras ciudades. “No hay que viajar, no hay que gastar en viajes y tiempo”, remarcó.

Matías Tabin también tendrá su primera experiencia en un Campeonato Argentino de Pista. Proveniente del rural bike, comenzó a entrenar en el velódromo hace aproximadamente un año y medio y actualmente se prepara para competir en pruebas de velocidad.

“Es muy distinto. Es lindo, se va muy fuerte. Mucha adrenalina”, describió sobre las sensaciones que le genera esta disciplina.

Por su parte, Eze Serrano celebró la posibilidad de volver a competir después de varios años alejado de la actividad. Durante su infancia formó parte de la escuelita de ciclismo, pero luego estuvo cerca de una década sin participar en competencias.

“Me pone muy contento ver para atrás y ver todo lo que lograron”, expresó al referirse al crecimiento del ciclismo local.

También destacó la infraestructura con la que cuenta actualmente la ciudad: “Me pone muy feliz tener una pista de madera como la que tenemos hoy”.

Serrano adelantó que participará en pruebas como scratch y vueltas puntuables, en una experiencia que también le permitirá reencontrarse con deportistas y entrenadores de sus primeros años en la disciplina.

El desafío de mantener vivo el legado de los Juegos Suramericanos

Durante la presentación, Daniel Capella, presidente de la asociación ciclista y entrenador, explicó que el objetivo fue darles protagonismo a los deportistas.

“Los protagonistas sean los ciclistas, que son realmente los protagonistas de esta historia”, sostuvo.

El dirigente remarcó que el trabajo de las instituciones consiste en acompañar a los atletas, generar oportunidades de desarrollo y garantizar que las instalaciones deportivas puedan aprovecharse de manera sostenida.

En ese marco, explicó que los campeonatos argentinos se realizarán de manera consecutiva, con dos jornadas intermedias destinadas a un campo de entrenamiento femenino. También adelantó que para diciembre se proyecta una concentración con la Selección Junior.

El velódromo ya recibió competencias como la Copa Santa Fe y ahora volverá a tener actividad de alcance nacional. Durante el encuentro también se destacó la próxima realización de un Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, para el que se prevé la participación de más de 700 deportistas de distintas provincias.

La continuidad de estos eventos aparece como uno de los principales desafíos después de los Juegos Suramericanos: transformar la infraestructura construida en un espacio permanente para la competencia, la formación y el crecimiento deportivo.

Fechas, entrada gratuita y cómo acompañar a los ciclistas

Los Campeonatos Argentinos de Ciclismo de Pista Élite y Máster se disputarán del 4 al 14 de noviembre en Rafaela, en el nuevo velódromo de la ciudad.

El ingreso será libre y gratuito. Además, la organización ofrecerá un bono de contribución de $2.000 que permitirá participar en sorteos de distintos premios, entre ellos una bicicleta SLP.

La invitación está abierta a toda la comunidad, tanto para acompañar a los representantes locales como para conocer las instalaciones y acercarse a una disciplina que tendrá como protagonistas a campeones mundiales, integrantes de la Selección Argentina y nuevos talentos.

Con una agenda que busca dar continuidad al legado de los Juegos Suramericanos, Rafaela se prepara para convertirse nuevamente en punto de encuentro del ciclismo nacional.