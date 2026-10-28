El Gobierno municipal impulsa la renovación de playones deportivos con tableros fabricados por jóvenes que se capacitan en el ITEC

En el marco del Plan de Renovación de los Playones Municipales, los alumnos de Soldadura del Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO), que funciona en el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), fabricaron nuevos tableros para la práctica de básquetbol.





En esa instancia, el Gobierno municipal, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, les facilitó a los alumnos el material adecuado para que se ocuparan del corte, soldadura y acondicionamiento completo en su espacio de formación.





El proceso de colocación de los tableros está en marcha ya que se han instalado dos de ellos en el Playón Deportivo del Barrio Mora.





Mientras tanto, continúa la construcción de nuevos tableros que serán ubicados una vez que se concluya con el proceso. La finalidad es reemplazar los tableros en todos los playones deportivos.





En definitiva, lo que persigue esta iniciativa de parte del Municipio es dotar con elementos de mayor durabilidad a esos espacios para que la comunidad los disfrute mediante la práctica del deporte. A su vez, poner en valor el aprendizaje de jóvenes que se capacitan en el Centro de Oficios para insertarse al mundo laboral como mano de obra especializada.





Playones Deportivos



Rafaela cuenta con 14 playones deportivos ubicados en los siguientes barrios:



17 de Octubre

2 de Abril

Antártida Argentina

Barranquitas

Güemes

Independencia

Jardín

Malvinas Argentinas

Mora

Nuestra Señora de Luján

San José

Villa Podio

Virgen del Rosario

Zazpe





En esos espacios, el Municipio promueve la práctica deportiva de especialidades como fútbol, básquetbol y vóleibol. Allí también llevan adelante sus actividades las Escuelitas Deportivas Barriales.





ITEC



El Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) es una institución educativa superior con gestión público-privada creada para responder a la demanda de mano de obra calificada por parte de las empresas de la ciudad y la región.



Sus planes de estudio están orientados a la formación técnica intensiva a través de propuestas relacionadas con licenciaturas, tecnicaturas, diplomaturas y cursos.



Para más información, las vías de contacto son:



? WhatsApp / teléfono: 3492 304 670 (atención administrativa de lunes a viernes de 14:00 a 21:00)

? Correo electrónico: [email protected]

? Sitios web y redes:

? Página web: itecrafaela.org

? Facebook: Instituto Tecnológico Rafaela

? Instagram: @itecrafaela

? Atención presencial: Av. Juan Domingo Perón 2100, dentro del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER)