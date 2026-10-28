Última semana para inscribirse a la Media Maratón de Rafaela

El Gobierno Municipal de Rafaela recuerda que transcurre la última semana para inscribirse a la Media Maratón "Daniel Tecla Farías", una de las competencias deportivas más representativas de la ciudad. La carrera tendrá su punto de largada y llegada en el Invencible Velódromo y, en esta edición, presentará un nuevo recorrido que permitirá atravesar distintos sectores de Rafaela e incorporar espacios vinculados al legado de los Juegos Suramericanos.



El subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort, destacó que las inscripciones vienen a muy buen ritmo y convocó a quienes todavía no se anotaron a aprovechar estos últimos días. "Invitamos a la ciudadanía a participar de este evento y, especialmente, a quienes nunca lo hicieron, a tomar el desafío de hacer sus primeros cinco kilómetros. Y a los que habitualmente participan, que repitan la experiencia y sean parte", expresó. Además, señaló que la competencia cuenta con cupos limitados y que se encuentran próximos a completarse, por lo que recomendó realizar la inscripción cuanto antes.



Las inscripciones se realizan de manera digital hasta el viernes 30 de octubre, con valores de $45.000 para los 21K, $35.000 para los 10K y $25.000 para los 5K. Las personas interesadas pueden acceder al formulario y consultar el reglamento en el sitio oficial: https://sites.google.com/view/21krafaela/inicio.



En cuanto a la entrega de kits, se realizará el sábado 31 de octubre, de 9:00 a 18:00, en el centro de pista del Invencible Velódromo. También se recuerda que el apto médico obligatorio puede gestionarse sin costo en el Ómnibus Sanitario, con turno previo al 3492 602426.