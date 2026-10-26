Se abren las preinscripciones para el ciclo 2027 en los Jardines Municipales

El Gobierno Municipal de Rafaela abre las preinscripciones para toda la comunidad al ciclo 2027 en los Jardines Municipales.



Las mismas estarán habilitadas desde el 26 de octubre al 6 de noviembre en los siguientes días y horarios:



Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00

- Jardín Municipal N.º1 Margarita Bochetto, Maipú 620

- Jardín Municipal N.º2 Magdalena Bruno, Estrada 1236

- Jardín Municipal N.º3 sede barrio Los Nogales, Lincoln 754



Lunes a viernes, de 10:00 a 13:00



- Jardín Municipal N.º3 sede barrio Monseñor Zazpe, Francia 2861



Vale mencionar que se puede pedir información relacionada con el período lectivo 2027 en cualquier de los jardines antes mencionados.



Por otra parte, las madres en etapa de embarazo con fecha probable de parto también pueden preinscribirse.



El listado de ingresantes será publicado el 10 de diciembre.



La educación inicial es el primer paso en el camino de aprender. Es la etapa en donde los chicos y las chicas juegan, se vinculan y descubren el mundo. Por eso, el Gobierno municipal sigue apostando a sus jardines para que cada familia tenga un lugar donde confiar el cuidado y el crecimiento de sus hijos.