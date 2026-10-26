Castraciones en tu Barrio llega al Villa Podio

El programa municipal Castraciones en tu Barrio atenderá desde el lunes 26 al viernes 30 de Octubre en la vecinal del Barrio Villa Podio, ubicada en Estrada 1276.



La atención será de 7:30 a 12:00 y se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos.



La atención es gratuita, sin turno previo y por orden de llegada desde las 7:30. Se castran machos y hembras desde los 4 meses de edad. Para la cirugía, los animales deben concurrir con un ayuno de 5 horas, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta para el regreso a casa.



Está semana no habrá servicio frente a la plaza del Barrio San José.



¿Sabías que?

El servicio municipal de castraciones está pensado para que todas las familias puedan acceder a este beneficio. Castrar a tiempo es una inversión en la salud de tu animal y de toda la comunidad.



La Dirección de Salud Animal y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos

. 02 al 06/11: barrio Barranquitas, Lavalle 1550.

. 10 al 13/11: barrio Belgrano/Villa del Parque, Bv. Santa Fe 2700 (Balneario).

. 16 al 20/11: barrio Ilolay, Ada.Williner 546.

. 24 al 27/11: barrio Los Arces, Bv. Lehmann 2800.

. 30/11 al 04/12: barrio Mosconi, Sgto. Cabral 685.