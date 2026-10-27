Pullaro destacó el triunfo de Lula y pidió fortalecer el comercio entre Argentina y Brasil

El gobernador de Santa Fe valoró la relación bilateral con el país vecino y remarcó la importancia de impulsar el empleo, ampliar los intercambios comerciales y consolidar el Mercosur como herramienta para el crecimiento económico.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambos países, con especial atención en el comercio, la producción y la generación de puestos de trabajo.

Desde su perspectiva política, vinculada a los principios de la Unión Cívica Radical, Pullaro sostuvo que la actividad pública debe estar orientada a mejorar las condiciones de vida de la población y generar oportunidades para el desarrollo social y económico.

En ese marco, el mandatario santafesino reconoció la legitimidad institucional del presidente brasileño y planteó la importancia de profundizar la relación entre los dos países.

Comercio y empleo, los ejes de la relación bilateral

Pullaro afirmó que Argentina debe avanzar en una agenda de cooperación con Brasil que permita ampliar las oportunidades comerciales y fortalecer las economías de ambos países.

Según expresó, la generación de empleo constituye una de las principales herramientas para mejorar la situación de las sociedades y promover un crecimiento sostenido. Por eso, consideró fundamental consolidar los vínculos con uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

El gobernador también destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el país vecino y avanzar en políticas que favorezcan la producción y el intercambio económico.

El Mercosur como herramienta de crecimiento

Otro de los puntos centrales de su planteo fue el papel del Mercosur como espacio de integración regional. Para Pullaro, fortalecer ese bloque puede contribuir a mejorar la competitividad de las economías, ampliar los mercados y generar nuevas oportunidades para los sectores productivos.

La relación entre Argentina y Brasil tiene una importancia estratégica para provincias como Santa Fe, cuya actividad económica está estrechamente vinculada con la producción agroindustrial, las manufacturas y las exportaciones.

En ese contexto, una mayor integración comercial puede abrir oportunidades para las empresas santafesinas y favorecer el desarrollo de las cadenas productivas.

Un mensaje en el marco de una obra estratégica

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de la firma del contrato correspondiente a un nuevo tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario, una obra destinada a mejorar la circulación y la conectividad entre dos de los principales centros urbanos de la provincia.

La actividad sirvió como marco para plantear una mirada más amplia sobre el desarrollo económico y la necesidad de combinar inversiones en infraestructura con políticas que promuevan el intercambio comercial.

De esta manera, Pullaro vinculó la importancia de las obras provinciales con una agenda regional centrada en la producción, el empleo y la cooperación internacional.

El mensaje del gobernador apuntó a destacar que el crecimiento económico requiere tanto de decisiones internas como de relaciones estratégicas con los países vecinos, en particular con Brasil, uno de los actores centrales del comercio sudamericano.