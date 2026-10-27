Bullrich profundiza sus diferencias con Milei y empieza a posicionarse hacia 2027

La ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de Gabinete profundizó las señales de distanciamiento con Javier Milei.

El rechazo a los ataques presidenciales contra periodistas constituye uno de los principales focos de conflicto.

La senadora busca construir un perfil propio sin abandonar La Libertad Avanza.

Una eventual fórmula presidencial con Milei dependería de acuerdos sobre sus funciones y atribuciones.

Bullrich considera que la Argentina debe reconocer el triunfo de Lula da Silva en Brasil.

La relación entre ambos dirigentes continúa abierta, pero las diferencias políticas y electorales anticipan negociaciones hacia 2027.

La relación entre Patricia Bullrich y la conducción de La Libertad Avanza atraviesa un nuevo momento de tensión, marcado por desacuerdos sobre el estilo político de Javier Milei, las posiciones internacionales del Gobierno y las expectativas electorales para 2027. La ausencia de la senadora en la reunión de Gabinete de este lunes volvió a exponer esas diferencias, aunque en su entorno descartan una ruptura con el oficialismo.

Bullrich había anticipado que no asistiría al encuentro en la Casa Rosada por cuestiones personales. Sin embargo, en su entorno reconocieron que el malestar con el Presidente y con otros integrantes de la cúpula libertaria también influyó en la decisión. Aunque no forma parte formal del equipo de funcionarios que acompaña diariamente al mandatario, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza suele participar de esas reuniones, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Uno de los principales motivos de irritación fue la reciente escalada de las críticas presidenciales contra periodistas. Durante un acto de la Fundación Faro, en el que buscó recaudar fondos para la campaña del próximo año, Milei volvió a utilizar expresiones agresivas contra determinados comunicadores y defendió la idea de que quienes considera responsables de conductas reprochables deben recibir un castigo público.

La senadora ya le había planteado personalmente su desacuerdo con esa forma de confrontación. Desde su entorno sostienen que considera inconveniente que el jefe de Estado ataque de esa manera a la prensa, una diferencia que volvió a generar malestar dentro de su espacio político. No obstante, sus allegados niegan que el episodio constituya un punto de quiebre definitivo en la relación entre ambos dirigentes.

La estrategia de Bullrich, por ahora, consiste en mantener su pertenencia al oficialismo y, al mismo tiempo, construir un perfil propio. Sus diferencias aparecen como una manera de marcar límites frente a determinadas decisiones presidenciales y de preparar el terreno para la discusión electoral de 2027.

En ese escenario, la posibilidad de integrar una fórmula presidencial con Milei no está descartada. Sin embargo, la senadora pretendería que cualquier eventual acuerdo incluya condiciones precisas sobre sus responsabilidades dentro de una futura administración, con participación en áreas estratégicas como Seguridad y Economía. El objetivo sería contar con atribuciones definidas para evitar conflictos permanentes con otros sectores del Gobierno.

Las diferencias también alcanzan la política internacional

Las discrepancias entre Bullrich y el núcleo más cercano al Presidente no se limitan a la política doméstica. El resultado de las elecciones brasileñas, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro, abrió otro frente de discusión sobre la posición que debería adoptar la Argentina.

La senadora considera que el Gobierno debe reconocer el resultado electoral y evitar cuestionamientos que puedan interpretarse como dudas sobre la legitimidad del proceso democrático brasileño. En su entorno entienden que el silencio oficial es preferible a formular acusaciones de fraude sin fundamentos.

Milei, por su parte, evitó pronunciarse directamente sobre la victoria de Lula durante la reunión de Gabinete y concentró su exposición en defender el programa económico argentino y cuestionar las políticas que, según su interpretación, contribuyeron al triunfo del mandatario brasileño.

El diputado Damián Arabia, cercano a Bullrich, fue el único representante libertario que viajó a Brasil para seguir los comicios. Estuvo en el búnker de Bolsonaro y se fotografió con el candidato derrotado, aunque decidió no publicar esas imágenes en sus redes sociales después de conocerse el resultado.

Las diferencias internacionales también abarcan los vínculos con las fuerzas de derecha europeas. Bullrich valora la relación con el Partido Popular español y mantiene una mirada favorable hacia sectores liberales y conservadores, pero no comparte la cercanía con Santiago Abascal, dirigente de VOX. La Casa Rosada, en cambio, suele alinear su estrategia geopolítica con Washington, principal aliado internacional del Gobierno.

En esa orientación también pesa la postura de Donald Trump, quien cuestionó la transparencia de las elecciones brasileñas y calificó el proceso de fraudulento, además de objetar una extensión horaria autorizada por la Justicia electoral.

Una disputa que empieza a mirar las próximas elecciones

El distanciamiento entre Bullrich y la conducción libertaria ya había quedado expuesto en otros gestos recientes, incluido un video publicado por la senadora que algunos dirigentes interpretaron como una señal de sus aspiraciones electorales.

En la Casa Rosada, mientras tanto, predomina la decisión de evitar una confrontación pública y relativizar las señales de autonomía de la legisladora. La intención es preservar la relación política mientras el oficialismo enfrenta desafíos parlamentarios y comienza a ordenar sus perspectivas electorales.

La ausencia de Bullrich también se produce en un contexto de dificultades para la coordinación interna: este martes no está prevista una reunión de la mesa política, un ámbito en el que la senadora suele compartir discusiones con los principales referentes del oficialismo.

Por ahora, la disputa permanece dentro de los límites de una convivencia política que ninguna de las partes parece dispuesta a romper. Sin embargo, las diferencias sobre el estilo presidencial, la política exterior y el reparto de responsabilidades en una eventual fórmula de 2027 anticipan una negociación cada vez más compleja por el lugar que ocupará Bullrich en el futuro de La Libertad Avanza.