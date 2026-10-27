El riesgo país expone las dudas sobre la economía y el financiamiento de la deuda

El riesgo país superó los 700 puntos básicos antes de trepar a 765 este lunes.

El indicador acumuló un alza superior al 20% durante octubre y del 75% desde julio.

La debilidad económica y las dudas financieras explican buena parte del deterioro de la confianza inversora.

Los depósitos del Tesoro en moneda extranjera rondan los USD 900 millones, frente a una previsión de USD 3.700 millones para iniciar el próximo año.

El desvío financiero podría alcanzar entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones si no se concretan las emisiones de deuda previstas.

Fortalecer las reservas, transparentar las fuentes de financiamiento y actualizar el programa financiero aparecen como medidas centrales para contener el riesgo país.

El deterioro de las perspectivas económicas y las dificultades para garantizar los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda se convirtieron en factores centrales detrás de la escalada del riesgo país argentino. Antes de superar los 765 puntos básicos este lunes, en medio del impacto electoral en Brasil, el indicador ya se ubicaba cerca de los 700 puntos, luego de acumular un incremento de casi 100 unidades en diez días.

El movimiento refleja una creciente preocupación de los inversores por la capacidad del Gobierno para sostener su programa financiero en un escenario de actividad económica debilitada, reservas internacionales limitadas e incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento. Aunque el contexto internacional contribuyó a reducir el apetito por los activos de mayor riesgo, el deterioro argentino presentó una magnitud superior a la observada en otros países de la región.

Hasta el viernes previo a la nueva escalada, el riesgo país había aumentado más del 20% durante octubre y un 75% desde el mínimo anual de 403 puntos registrado en julio. En el mismo período de comparación, Perú acumuló un incremento del 12% y Colombia, del 9%, mientras Brasil no mostró subas hasta el 21 de octubre, pese a atravesar su proceso electoral.

El escenario financiero internacional también estuvo condicionado por las presiones inflacionarias, las tensiones geopolíticas y las expectativas de nuevos aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense. En ese contexto, el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a diez años descendió del 5,3% al 4,95% durante los últimos 30 días, aunque la volatilidad persistió.

Sin embargo, el contexto externo no alcanza para explicar la evolución de los títulos argentinos. La confianza en el programa económico, la acumulación de reservas y la capacidad de pago de los compromisos financieros aparecen como variables determinantes para comprender la percepción de riesgo.

La incertidumbre electoral también influye sobre los rendimientos de la deuda pública. La diferencia entre los bonos AO27, con vencimiento en octubre de 2027, y AO28, que expiran un año después, refleja una brecha de riesgo inferior a 100 puntos básicos hasta las elecciones y superior a 1.000 puntos en los doce meses posteriores. Esa distancia evidencia las dudas del mercado sobre la orientación económica que tendrá el país después de los comicios, aunque el fenómeno ya se manifestaba desde meses anteriores.

A esas preocupaciones se suma el enfriamiento de la actividad. En agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una caída interanual del 1,7% y un avance mensual de apenas el 0,1%, luego del retroceso de julio. Además, los salarios reales del sector privado registrado disminuyeron un 2,9% interanual y durante julio se eliminaron 12.700 puestos de trabajo asalariados privados.

La debilidad del consumo y de la demanda interna amenaza con limitar una recuperación más generalizada. Si bien la energía, la minería y el sector agropecuario mantienen dinamismo, esos motores todavía no alcanzan para compensar las dificultades del resto de la economía.

Las necesidades de financiamiento, bajo presión

La estrategia del Tesoro para obtener dólares en el mercado local también muestra señales de agotamiento. Después de colocar más de USD 1.000 millones mensuales en abril y mayo, las emisiones cayeron a USD 100 millones en agosto y desaparecieron de las licitaciones de septiembre y octubre.

El contraste entre las proyecciones oficiales y los recursos disponibles constituye otro foco de preocupación. Mientras el Gobierno esperaba comenzar el próximo año con un remanente de USD 3.700 millones, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera en el Banco Central rondan los USD 900 millones. A esto se suma que en noviembre deberán abonarse más de USD 1.000 millones al Fondo Monetario Internacional, aunque todavía podría ingresar cerca de USD 860 millones tras la aprobación de la tercera revisión del acuerdo.

Sin nuevos ingresos o egresos significativos, la estimación de Fundación Capital contempla un desvío de entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones respecto del programa financiero previsto. La brecha podría ampliarse a entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones si el Gobierno no logra colocar el próximo año los USD 5.000 millones en títulos en dólares que había proyectado.

Las privatizaciones, con ingresos previstos por USD 1.500 millones, y los préstamos bilaterales, estimados en unos USD 2.000 millones, figuran entre las alternativas, aunque todavía faltan precisiones sobre esas fuentes. Ante eventuales dificultades para renovar los bonos Bonares, las autoridades también mencionaron la posibilidad de recurrir al swap con China.

Reservas y previsibilidad, las claves para reducir el riesgo

La última licitación de deuda en pesos dejó una señal favorable: el Tesoro adjudicó $6,61 billones frente a ofertas por $9,49 billones. La Lecap con vencimiento en enero de 2027 concentró el 40,9% de la colocación, con una tasa interna de retorno efectiva anual del 27,47%. El resto se distribuyó mayoritariamente en instrumentos con vencimientos posteriores a octubre de 2027, varios de ellos con tasas variables o mecanismos de cobertura.

Para reducir la incertidumbre, Fundación Capital planteó acelerar las compras de divisas del Banco Central, después de que las adquisiciones alcanzaran unos USD 1.200 millones en octubre, más del doble de lo registrado durante septiembre. También propuso actualizar el programa financiero, explicitar cómo se cubrirán los desvíos y precisar las condiciones y los montos disponibles de los acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China.

El diagnóstico incluye, además, reformas tributarias, ampliación de mercados, inversiones en infraestructura física y digital, cambios en el crédito y mayor capacidad de las administraciones subnacionales para definir sus estrategias de desarrollo.

El desafío central consiste en quebrar una dinámica que amenaza con profundizarse: el aumento del riesgo país encarece el financiamiento y complica el cumplimiento de los compromisos, mientras las dudas sobre los recursos disponibles vuelven a presionar sobre la deuda soberana. La recuperación de la confianza dependerá tanto de fortalecer las reservas como de ofrecer mayor previsibilidad sobre el programa económico y las fuentes de financiamiento.